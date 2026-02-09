NTTドコモとゆうちょ銀行は、29歳以下のユーザーを対象としたクレジットカード「dカード GOLD U ゆうちょ銀行デザイン」の取り扱いを4月1日に開始する。全国のゆうちょ銀行直営店や郵便局の貯金窓口、ゆうちょ銀行のWebサイトで申し込みを受け付ける。

「dカード GOLD U ゆうちょ銀行デザイン」は、ドコモが提供する29歳以下向けゴールドカード「dカード GOLD U」に、ゆうちょ銀行専用のデザインを施した新たなラインアップ。両社の経営資源を連携し、若年層の生活利便性向上を目的に提供される。

申し込みには、満18歳以上（高校生を除く）29歳以下であることに加え、本人名義の「ゆうちょ銀行口座」を支払い口座として設定する必要がある。国際ブランドはVisaまたはMastercardから選択できる。

ゆうちょ銀行デザイン限定の特典として、入会したユーザーには現金3000円が進呈される。進呈前に支払い口座を他行に変更した場合は対象外となる。

「dカード GOLD U」の年会費は3300円。特定の条件を満たすことで翌年の年会費請求時に前年分が減算され、実質無料で利用できる。条件は、満22歳以下であること、年間の利用金額が合計30万円以上であること、またはドコモの料金プラン「ドコモ MAX」「eximo」「ahamo」などを契約し、その支払いに本カードを設定していることのいずれか。

カードの有効期限満了時に満30歳を超えている場合は、満了後の更新時に審査を経て「dカード GOLD」へ自動的に切り替えられる。その際の年会費は1万1000円。