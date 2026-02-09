札幌市手稲区西宮の沢で住宅が爆発する火事があり、１人が死亡、４人がけがをしています。



爆発があった住宅街から中継です。



手稲区西宮の沢の閑静な住宅街には、黒く焦げたがれきが山のように積まれています。



先ほど近所の方でしょうか、男性の方ががれきの山に向かって手を合わせている場面もありました。



あの場所で１人の遺体が見つかっています。



通報の段階でガスの臭いがしたということですが、この時間その臭いはせず、物が焼けた焦げ臭いにおいが漂っています。





このがれきをよく見てみますと、車などもそのまま置かれていますね。窓ガラスなどは割れた状態で骨組みがかろうじて残っている、そういった状況です。今回爆発のあった現場ですが、改めてこういった２階建ての住宅がありました。この住宅が１回の爆発で姿を消しました。そして隣にある緑色の建物なのですが、この建物、今の現場でどうなっているかというと、爆発の影響で延焼しまして、外壁が完全に焼け焦げて中が見えている状況です。爆発の威力がどれだけ大きかったのかというのも思い知ることができます。そして、道路を１本挟んだ向かい側の雪山に目を向けますと、鉄の板や木の板が突き刺さっているような状況です。そしてその上、青い家の外壁ですが、木の板が突き刺さっているような状況です。現在ご覧いただいている場所は規制線の中で、警察や消防、近所の方のみが入ることができる場所なのですが、危険なのはこの規制線の外も同様なんです。近隣には小学校もありまして、通勤・通学される方も多いと思いますが、お子さんの手の届くような場所に鉄のがれきが雪山に刺さっています。明日登校それから下校される際、近隣にお住まいの方、お子さんにも注意するように伝えた方がいいかもしれません。また、先ほどの中継の中でガスが止まっているとお伝えしたのですが、先ほど入ってきた情報によりますと、一部の家で現在ガスが開通しているということです。少しずつではありますがライフラインも復旧しているような状況です。