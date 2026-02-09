米山隆一氏、落選翌日に雪中の街頭演説姿を公開 「志は失わない」決意にエール続々
2/9のスタンディングです。今後どうなるのかは全く分かりませんが、志は失わないつもりです。頑張ります。— 米山 隆一 (@RyuichiYoneyama) February 9, 2026
BGM付動画（https://t.co/DVIuz3SZya）は此方です。 pic.twitter.com/PybgmTkg8p
２月８日投開票の衆議院議員選挙で落選した中道改革連合の米山隆一氏が９日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。雪の中で街頭に立つ姿を公開し、今後の活動への決意をつづった投稿が、様々な反響を呼んでいる。
米山氏は「２／９のスタンディングです」と切り出し、雪が降る中で街頭演説を行う自身の写真を投稿。「今後どうなるのかはまた区分かりませんが、志は失わないつもりです。頑張ります。」と、前を向く姿勢を示した。
また、続く投稿では実質賃金が４年連続でマイナスになったとする記事を引用。「『最大の物価高対策は物価高を止める事』」と持論を展開し、「物価高を放置して減税・給付をしても基本的には追いつかず、インフレが加速して却って国民生活は苦しくなりかねません。合理的な経済政策をと思います。」と提言した。
この一連の投稿には、多くのコメントが殺到。「米山さんが、こうして発信を続けていただけるのがうれしいです」「がんばってください！」「必ず戻ってきてください」といったエールが送られた。また、「もういいんだ米山。もういいんだよ……。」「政界と左様ならしたんだからもっと肩の力抜こうよ」など、労う声も寄せられている。