昨シーズンに引き続き、お笑いコンビ・バッテリィズが「スカパー！プロ野球アンバサダー」に続投することが決定した。

アンバサダー2年目となる2026シーズンは、プロ野球春季キャンプが盛り上がる沖縄からスタート。中日ドラゴンズ、東北楽天ゴールデンイーグルスのキャンプを訪問し、現地ならではの熱気を体感した。

今回は、2026シーズンの初仕事を終えた二人に、沖縄キャンプで感じたプロ野球の魅力や、アンバサダーとしての意気込みを語ってもらった。

――2年連続での「スカパー! プロ野球アンバサダー」就任、おめでとうございます

エース「野球に携われるのでありがたいですね。 スカパー! さんの力を借りて、色々な球場に行きたいなと思っています」

寺家「めちゃめちゃ嬉しいですね！僕らはお笑いと野球のコンビでもありますので、野球人口の減少を今年で食い止めたいです」

――2026年シーズンの始動として中日ドラゴンズ・東北楽天ゴールデンイーグルスの沖縄キャンプを訪問されましたが、現場の雰囲気や、特に印象に残っているシーンはありますか

エース「やはりブルペンですね！ピッチャーが投げている姿を近距離で見ることができ、会話まで聞こえました。 去年会話をさせていただいたからとかではなく、楽天の荘司選手は衝撃的でしたね」

寺家「ブルペンももちろんですが、球場付近の外の雰囲気も盛り上がっていたのが印象的でした。 キャンプ自体がテーマパークのようになっていて、子供も連れてきたいなと思いました」

――2月放送の「真中満が行く！」へのゲスト出演、そして3月のバッテリィズ単独特番と、盛りだくさんの内容です。改めて番組の見どころを教えてください

エース「真中さんがいらっしゃることで、プロ野球選手目線での質問もあり、 普通の番組では深いところまで見ることができない部分が魅力的だと思っています」

寺家「やはり、真中さんの緩さですかね(笑)。監督を友達みたいに呼びながら、 野球以外の話をしている絵は、なかなか見ることができないですよね。 その中でも、ビシッと野球の話で締める部分は、ちょうどいいバランスだと思っています！」

――2026年10月にスカパー!は30周年を迎えます。アンバサダーとして、この記念すべきアニバーサリーイヤーをどのように盛り上げていきたいですか

エース「まずは、スカパー！で野球を見てくれる人が増えてくれたらと思っています。僕は31歳でほぼ同じ年ですが、これだけ長く放送を続けているプラットフォームもなかなかないと思いますので、皆さん、ぜひ入ってくれたら嬉しいです！」

寺家「僕らにしかできないような企画やイベントもあると思いますので、草野球の大会を開いたり、プライベートでもたくさん企画会議をして案を色々出せたらと思います」

――最後に、今シーズンの開幕を待ちわびている全国のプロ野球ファン、そして視聴者の皆さまへメッセージをお願いします

エース「今年も阪神タイガースが優勝することを願っています！阪神ファンの皆さん、応援頑張りましょう！(笑)」

寺家「今年は国際大会もあり、野球自体に注目が集まると思いますので、皆さん、ぜひ一緒に盛り上げていきましょう！」

文＝HOMINIS編集部

放送情報

バッテリィズ単独特番「スカパー！プロ野球アンバサダー・バッテリィズの活動プロジェクト 2026 第1弾 中日ドラゴンズ沖縄キャンプ現地情報スペシャル」

放送日時：2026年3月8日(日)11:15〜

チャンネル ：スポーツライブ＋

YouTube 先行公開：2026年3月3日(火)スカパー！プロ野球公式チャンネルにて公開予定



「真中満が行く！」 ※ゲスト出演

中日ドラゴンズキャンプ篇

放送日時：2026年2月23日(月・祝)19:00〜

東北楽天ゴールデンイーグルスキャンプ篇

放送日時：2026年2月23日(月・祝)19:30〜

チャンネル：スポーツライブ＋

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ