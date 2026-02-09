第1子妊娠発表の筧美和子、パーマかけた新ヘア披露「雰囲気変わる」「さらに素敵に」と絶賛の声
【Not Sponsored 記事】
【写真】妊娠発表の31歳女優「柔らかいオーラが素敵」雰囲気一変の新ヘア
◆筧美和子、新ヘア披露
筧は「Perm」と添え、新しいヘアスタイルで撮影したリール動画を投稿。これまでの肩下のミディアムヘアに緩やかなウェーブのパーマがかかった、ふんわりと柔らかい雰囲気のスタイルを披露した。
◆筧美和子の投稿に「最強に可愛い」と反響
この投稿は「めっちゃ似合ってる」「雰囲気変わる」「さらに素敵になった」「お洋服も髪型も最強に可愛い」「真似したい」「柔らかいオーラが素敵」と反響を呼んでいる。
筧は、2025年3月に一般男性との結婚を報告。2026年2月1日に第1子を妊娠したことを発表した。（modelpress編集部）
