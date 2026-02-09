この絵文字が表すドラマは？今の時代に寄り添った最新ラブストーリー♡

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、杉咲花さんや成田凌さんらが出演する作品です。

「🍂❄️📓❤️🌸」が表すドラマは一体なんでしょうか？

果たして、正解は？

正解は「冬のなんかさ、春のなんかね」でした！

冬や春、ノートを表す絵文字から、日本テレビにて毎週水曜よる10時より放送中のドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」であることがわかります。

主演を杉咲花さんが務め、“考えすぎてしまう人のためのラブストーリー”とうたわれる今作。

成田凌さん、岡山天音さん、水沢林太郎さんといったキャスト集い、リアルで繊細な恋模様を描いています。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。