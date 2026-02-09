メ～テレ（名古屋テレビ）

1月、豊田市のアパートで女性が殺害され放火された事件。逮捕された男と過去に交際していた女性がメ～テレの取材にこたえました。女性が語った男の素顔とは。

カメラに向かって笑顔を見せる男。北島卓容疑者(45)です。

1月、豊田市東新町のアパートで、住人の小川晃子さん(42)が首を絞めて殺害されたあとに放火された事件。

北島容疑者は、小川さんを殺害した疑いで逮捕・送検されました。

「最終的には北島容疑者の家で殺されかけた」こう語るのは、数年前に北島容疑者と交際していた40代の女性。

「もともとは優しかったです。私が体調崩して、収入がぐんと減ってしまって、その時に援助したいと言われた」（40代女性）

北島容疑者は当時交際していた女性に対して一方的に、現金や高額な家電製品をプレゼントしていたといいます。

「（北島容疑者が）貢ぐことが好きというか、ただ私がそういうことが苦手で。ただ断ると、それはそれでまた怒ってくるんですね」（40代女性）

女性が距離を置こうとすると、北島容疑者の態度が一変。

「実家なのにチャイムを鳴らし続けたり、家の外で大声をあげたり」（40代女性）

「引きずられて全身をボコボコにされた」

北島容疑者の行動に恐怖を感じた女性。話し合うため、北島容疑者の自宅を訪れた時に事件は起きました。

「捕まっちゃって。それで引きずられて全身をボコボコにされた」（40代女性）

女性は暴行を受けたのち、部屋に約6時間監禁され、全治10日のけがをしたといいます。

今回の事件でも被害者の小川さんと北島容疑者の間には交際関係のもつれがあったとみられ警察が、詳しいいきさつなどを捜査しています。

「15日の夜のトラブルは扉を叩いていて『出てこいって言ってるだろ！開けろよ！』と言っていた。『LINE返せよ！ちゃんとLINE返せよ、分かったな』と言って、警察の人が『もう帰りなさい』と言って送り出して帰らせた」（近隣住民）

北島容疑者は、警察の調べに対して容疑を否認し、その後黙秘を続けているということです。