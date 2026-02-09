【1位〜6位】2月10日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【1位】天秤座
総合運：★★★★★
あなたの魅力も実力も最高に輝く日！思い切って自分を打ち出すほど、これ以上ない強い運気を生かすことができます。アピールしたいことがあれば、堂々と自信を持って。「これが自分らしい」と感じられれば、理解者も味方も増えます。
愛の言葉をたくさん聞かせてもらえたり、何人かの人が同時に接近してきたりと、愛される喜びを実感できそうな日。うれしいときに、クールに照れ隠しをするのはNG。恥ずかしそうな表情や満面の笑みを、そのまま見せてください。
金運
最高の金運に恵まれる1日です。思いがけないお金が入る話が、舞い込んでくるかもしれません。また、お金を殖やすための有益な情報が入ってくる場合も。小さな買い物をするときも、1円や10円の差額を粗末にしないことがカギ。
ラッキーアイテム：メモ帳
ラッキーカラー：オリーブグリーン
【2位】魚座
総合運：★★★★★
ごく自然にまわりから「どう思う？」「決めて」と、頼りにされるでしょう。そんなとき、謙遜せずに堂々とその場を仕切っていくと、あなたの魅力がさらに輝きを増す運気です。まわりの話も聞きながら、意見を取りまとめる…という感覚が〇。
恋愛運
恋の相手とたくさんコミュニケーションを取っていると「この時間の使い方は正しいのかな？」と考えてしまうかも。なにが正しいのかを考えず、少し距離をおいてみて。すると、適度なバランスをすぐに見つけられる日です。
金運
今の自分にとって贅沢すぎない物や、衝動買いの銭失いにならない物をきちんと判断できる金運です。｢これは買ってもよさそうだな｣と感じたら、自信を持って。また、将来のためになる勉強や投資にお金を使うのも〇。
ラッキーアイテム：スポーツグッズ
ラッキーカラー：ターコイズブルー
【3位】蠍座
総合運：★★★★☆
「できるかもしれない」と感じたら、今日は深く考える前に実行してみて！自信がアップする流れを生み出すことができそう。「こうなるはず」と思い描いたとおりになりやすい日なので、ポジティブなイメージを抱いてください。
恋愛運
あなたを苦しめていた執着から解放される恋愛運。「どうしてもこの人がいい」「これは譲れない」というこだわりが、消えていくでしょう。誰かとの関係が限界だと感じたら、次に進む決断を。そのほうが幸せに近づけそうです。
金運
手に入れたい物や経験したいこと、始めたい事業などに対して、今日から貯金をスタートすると〇！最高の第一歩を踏み出すことができそうです。｢次にお金を使いたいことは、なんなのか？｣と、考えてみるのも金運アップの方法。
ラッキーアイテム：カトラリー
ラッキーカラー：トマトレッド
【4位】水瓶座
総合運：★★★★☆
普段は苦手なことでも、今日はすんなりと上手にできる可能性大！新しい方法を思いついたら、早速試してみてください。また、ほかの人のやり方を真似するのもオススメ。ただの真似ではなく、自分なりの工夫もできて楽しめそうです。
恋愛運
恋愛運最高潮！ずっと願っていたことが、ついに叶うかもしれません。まずは、本来の魅力が存分に発揮される日なのだと自信を持っていてください。そして、誰に対しても決して上から目線にならず、謙虚に接するのが運気を生かす秘訣！
金運
買い物でも投資でも、どこまでお金を使うのがベストなのか、すばらしい判断ができる運気です。経験の少ないことについては、細かいところまでよく考えて。ただし、自分で｢経験がある｣と言えることは、直感的に動いても〇。
ラッキーアイテム：キッチンタイマー
ラッキーカラー：チャコールグレイ
【5位】蟹座
総合運：★★★☆☆
いつもとは違うなにかを求めたくなる日。ちょっと贅沢な料理や珍しい食材など、食事で非日常を感じることができると、1日の充実感がグンとアップします。ただし、奇抜な髪型や洋服へのイメチェンは、後悔する可能性があるため避けて。
恋愛運
いつもとは違うデート、これまでとは違うタイプの人…そんなふうに、恋愛にちょっと刺激がほしくなる日です。恋の相手がいるのなら、自分だけでなく、相手も楽しいことをすると◎。出会いの場合は、急いで進展させないのがポイント。
金運
後から収入を生み出すことに、今日のうちにお金をかけておく、これができるとお金との縁をグンと強くできる運気の日です。得意なことについて専門知識を身につけたり、スキルアップにお金をかけたりするといいでしょう。
ラッキーアイテム：ビーズ小物
ラッキーカラー：コーラルピンク
【6位】乙女座
総合運：★★★☆☆
掃除、勉強、趣味、運動…。一番気が向くことに、今日はできるだけ多くの時間やエネルギーを使いましょう。そしてそのことに、ストイックに取り組んでみて。すると、自信が湧いたり今後のビジョンが明るくなったりするはずです。
恋愛運
誰とどこでなにをしているのか、誰とどんな連絡を取っているのか、今日は恋の相手のプライベートがとても気になりそうな恋愛運。「知ってもプラスになることはひとつもない」と割り切ってしまえば、気分は軽くなります。
金運
今後、お金との縁をさらに強くするための名案を思い付きそうな運気。今日の段階では｢これがベスト！｣と感じるでしょう。ただ、しばらく考えを熟成させるつもりでいて。すると、今日浮かんだ考えを最大限に生かすことができます。
ラッキーアイテム：ポータブルスピーカー
ラッキーカラー：レモンイエロー