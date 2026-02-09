衆議院選挙は9日に投開票が行われ、福岡2区では自民への追い風を受け、ライバル候補におよそ6万票の差をつけて自民・鬼木誠さん（53）が当選しました。9日朝、街頭にいました。



■鬼木氏（1月22日）

「参政党に票を食われるとか、公明党の票が減るとか、足し算・引き算だけで考えると絶望的。」



今回の選挙戦は当初、陣営から「全く戦いにならないのでは」と悲観的な声も上がっていました。





潮目が変わったのは、高市首相が応援に駆けつけた時からだったと振り返ります。■鬼木氏（2月8日）「巻き返したのは、やっぱり高市首相に対する国民の期待だったと思います。」一方、代名詞の“どぶ板選挙”で支持を訴えた中道改革連合の稲富修二さん（55）は、解散目前に結成された新党からの出馬で、党名や理念の周知に苦戦しました。■稲富氏（2月7日）「1票でいい、1票でいいから、私を選挙区で勝たせてください。」陣営の幹部は「中道に合流したことで、これまでの支持層が離れたのではないか」とも分析しています。■稲富氏（2月9日）「（中道の）理念・綱領・政策をもって、これが正しいと思ってきました。結果としてはそれは厳しい審判を受けたんだと思います。野党の存在そのものが今、有権者にとってみれば必要ないということが判断されたんだと思います。」九州一の都市型選挙区と言われる福岡2区では、無党派層の動きがカギを握ります。こちらは、福岡2区の出口調査の結果です。無党派層が誰に投票したのかが示されています。赤の鬼木さんが最も多い51.3％となっていて、青の稲富さんは30.7％でした。これまでは、稲富さんの方が無党派層から多くの支持を集める傾向にありましたが、今回は、高市首相や自民党への追い風を力にした鬼木さんが上回る結果となりました。