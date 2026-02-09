9日の静岡県内はすべての地点で最低気温が氷点下となりました。また8日は、冬型の気圧配置が強まり県内各地で雪が降るなど厳しい寒さとなっています。



各地で雪景色が広がった9日朝の静岡県内。9日の県内の最低気温は、御殿場市で氷点下10.2度三島市で氷点下7.0度をはじめとし、県内15の地点で今季最低の気温となりました。



8日の静岡市では…。



（記者）

「午後4時すぎの静岡市葵区です。大きいものでは1センチほどの雪が降っていて、白くなっている屋根も見受けられます」





うっすらと積もった雪が…。また、午後4時ごろ静岡市の中心地でカメラが捉えたのは…。上空を舞う雪。横殴りに降る雪で視界が真っ白になるなか気温計が示していたのは…1℃。そのすぐ下では傘を差しながら慎重に歩く人の姿が見られました。（カメラマン）「沼津の市街地に雪が積もっていますかなり珍しい風景です」そして、めったに雪が降らない沼津市でも地面や木々、車など、さまざまなところに雪が積もりました。防寒対策をしながら一票を投じに訪れた人たちが…。（投票に訪れた人）「もう寒いですね。きのうと言い、きょうと言い。久しぶりに沼津の寒さ、沼津に こんな寒さがあるなんて」Q.沼津で雪って珍しくない？「珍しい！もう本当に珍しい！何年ぶりだろ」”真冬の選挙”にあわせたかのように降り積もった雪。（投票に訪れた人）Q.投票日に雪が降った経験は？「ないです、初めて。これは仕方ない。選挙だから選挙のほうが大切だと思う」（投票に訪れた人）「東北など雪の多い地域の人は大変だろうなというのはある」この雪は、交通に影響も。8日、JR伊東線、伊豆急行線では雪の影響で運転見合わせとなり、駅周辺にはタクシーを待つ人の列ができていました。さらに、伊東市宇佐美では、8日午後4時すぎ、国道135号でトレーラーとタンクローリーが雪の影響で立ち往生。2台は一時、上下線をふさぎ現場周辺ではおよそ2.5キロの渋滞ができていたということです。また、市によりますと、この渋滞の影響で帰宅困難となった地域住民ら最大約400人が市内の小学校に一時避難しました。厳しい寒さが続く中、少しずつ近づく春の気配も…。7日、河津町で始まったのは早春の恒例イベント「河津桜まつり」。2026年の開花は前年より3週間ほど早く、二分咲きからのスタートとなりました。（河津桜まつり 関 圭宏 実行委員長）「二分～四、五分くらい咲いているのでオープニングとしては、いいスタートを切れたと思っている」7日は雨が降る寒い1日となりましたが、訪れた観光客らは、甘酒を味わい身も心も温めながら色づいた河津桜を楽しんでいるようでした。2026年の「河津桜まつり」は3月8日まで行われます。