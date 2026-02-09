週明け９日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比４６７．２１ポイント（１．７６％）高の２７０２７．１６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１３６．９５ポイント（１．５２％）高の９１６８．３３ポイントと反発した。売買代金は２５５１億４１６０万香港ドルとなっている（６日は２４７８億６５３０万香港ドル）。

米株高が好感される流れ。先週末の米株市場では、米景気指標の改善で主要株価指数のＮＹダウが２．５％高と急反発し、４週ぶりに史上最高値を更新している。ほか、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が５．７％高と４日ぶりに急反発した。香港にも株高が波及している。また、商品市況の持ち直しや、人民元相場の高値安定も買い安心感を誘った。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、創薬ベンチャーの信達生物製薬（１８０１／ＨＫ）が７．４％高、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が５．８％高、産金で中国最大手の紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が５．６％高と上げが目立った。信達生物に関しては、米製薬大手のイーライ・リリーと戦略提携し、がんや免疫分野における革新的医薬品の研究開発を共同で推進すると発表したことが支援材料。グローバル展開の期待が高まった。紫金鉱業については、通期決算の５９〜６２％増益見通しも材料視されている。

セクター別では、半導体が高い。兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が１１．４％、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が１０．６％、峰チョウ科技深セン（１３０４／ＨＫ）が５．５％、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が５．１％ずつ上昇した。そのほか、クラウドや人工知能（ＡＩ）技術、ロボットなどの銘柄群も買われている。

産金・非鉄セクターもしっかり。紫金鉱業のほか、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が４．９％高、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が４．２％高、五鉱資源（１２０８／ＨＫ）が５．０％高、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が３．４％高で引けた。

中国の保険・証券セクターも物色される。中国平安保険（２３１８／ＨＫ）が４．９％高、中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が４．０％高、中国人民財産保険（２３２８／ＨＫ）が３．７％高、交銀国際ＨＤ（３３２９／ＨＫ）が３．９％高、広発証券（１７７６／ＨＫ）が２．９％高で取引を終えた。

半面、通信セクターはさえない。中国３大キャリアの中国電信（７２８／ＨＫ）が３．０％、中国移動（９４１／ＨＫ）が２．１％、中国聯通（７６２／ＨＫ）が１．５％ずつ下落した。

本土マーケットは３日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数は、前営業日比１．４１％高の４１２３．０９ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。資源・素材、金融、不動産、インフラ関連、消費関連、自動車、医薬、運輸なども買われた。

