ららぽーと甲子園に新“テーマパーク”誕生へ 音と楽器を楽しむ『OTOVIVA』島村楽器が発表 アトラクションも予定
島村楽器は、三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園（兵庫県西宮市）に音と楽器の屋内テーマパーク『OTOVIVA（オトビバ）』を2026年初夏に常設オープンすると発表した。
【画像】音と楽器の屋内テーマパーク『OTOVIVA（オトビバ）』ロゴ
『OTOVIVA』は、昨年6月に開業した補聴器専門店「Baton」に続く新規事業の第二弾。未就学児〜小学生を対象とした同社初の常設型テーマパーク事業となる。
「従来の楽器店や音楽教室は、問い合わせや入店、試奏といった行為に一定の心理的ハードルがあり、特に初めて音楽に触れるお子さまやそのご家族にとっては、興味があっても一歩踏み出しづらい側面があります。本事業では、そうしたハードルをできる限り下げ、まずは音そのものと出会い、楽しさや喜びを感じていただけるような体験を提供いたします」とする。
パーク内には、音・楽器・デジタル技術を掛け合わせたアトラクションが並び、楽器を奏でたり体を動かして音で遊んだりと、ここでしか味わえない多彩なコンテンツを展開。さまざまな楽器を使用したコンサートや絵本の読み聞かせ、手作り楽器のワークショップなどのイベントも実施予定。詳細情報は、今後順次発信していく。
■オトビバ ららぽーと甲子園店
所在地：兵庫県西宮市甲子園八番町1-100 ららぽーと甲子園 2F
営業時間：10:00〜20:00
