2月9日は「肉の日」お得なセールに行列…“爆盛りステーキ”が無料になる大食いチャレンジも

最強寒波の襲来で9日朝、氷点下の寒さとなった神奈川県内にできた長い行列。

今日2月9日は肉の日。

ということで川崎市にある精肉店では、和牛100グラム398円が314円に値下げされるなどお得なセール品が並びました。

一方、東京・秋葉原にあるステーキ専門店では、肉の日限定のチャレンジ企画が行われています。

アツアツの鉄板にのった分厚いステーキの上には、炒め野菜がドドン！

これに山盛りのご飯とみそ汁がついた、総重量4kgの特別メニューです。

このボリューム満点のチャレンジメニューを29分以内に完食すれば、食事代8090円が無料になるというのです。

しかし、週明けのランチタイムに大食いチャレンジに踏み切るつわものはなかなか現れません。

そこで、この“爆盛りステーキ”に大食い自慢の「イット！」スタッフが挑戦してみました。

黙々と食べ続けること10分。

食べても食べても減らない難攻不落の強敵に、箸は完全に止まってしまいました。

みそ汁にばかり手が伸びます。

残り5分を切り、一気にラストスパートのはずが…、ここで無念の時間切れ。

「イット！」の大食いチャレンジは失敗に終わりました。

やがて男性の挑戦者が名乗りを上げ、いざチャレンジ。

いきなり、ステーキを口に運びスタートダッシュをかける挑戦者。

すると鉄板の上のステーキは見る見るうちに減っていきます。

しかし残り2分となったところで…、ついにタイムアップ。

無念の結果に終わりました。

大食いチャレンジ中の男性：

挑んだという、負けた経験がアレになる。あーでも楽しかった。ありがとうございます。