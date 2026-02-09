読むのが難しいと思う「大阪府の自治体」ランキング！ 2位「箕面市」を抑えた1位は？【2026年調査】
雪化粧をした山々や澄んだ空気が心地よい季節となり、週末を利用して遠方へ足を運ぶ機会も増えているのではないでしょうか。旅先で目にする案内板や地図には、一見すると読み方の見当がつかないような、その土地ならではの独特な地名が数多く存在しています。
All About ニュース編集部は1月28日、全国10〜60代の男女250人を対象に「自治体」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、読むのが難しいと思う「大阪府の自治体」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「『箕』という漢字がかなり珍しく、初見ではまず読めない。『面』も『めん』『おもて』などの印象が強く、「のお』と読む発想が出にくい」（20代男性／福井県）、「滝で有名なためわかるが、面が発音されない地名のため」（30代女性／東京都）、「みのう、みのお、みの なのかがわかりにくい」（50代男性／沖縄県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「畷という漢字に普段馴染みがないので」（30代女性／東京都）、「畷（なわて）と綴（つづり）を間違えそう」（20代男性／東京都）、「関西出身なので読めますが、一般的には読めなさそうだと思うから」（30代女性／北海道）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：箕面市／55票2位は「箕面市（みのおし）」でした。大阪府北部に位置し、自然豊かなエリアとして知られるこの市は、紅葉の名所・箕面滝や温泉地などが人気の観光スポットです。「箕」の字が難読なため、地名としての読み方に迷う人が多いようです。
1位：四條畷市／95票1位は「四條畷市（しじょうなわてし）」でした。大阪府東部に位置し、奈良県に隣接するベッドタウンです。南北朝時代の「四條畷の戦い」など、歴史の深い地域ですが、「畷」の読みが難しいことから、多くの票を集めました。
