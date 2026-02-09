ハローキティ×「Maison de FLEUR」初のブランドブック登場へ！ いちごのリボンがキュートなチャーム付きなど全6種
「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、3月11日（水）から、サンリオのキャラクター“ハローキティ”とのスペシャルコラボレーションブックを、全国の「ファミリーマート」および書店で発売する。
【写真】書店限定カラーのピンクも展開！ 特別なコレクションの詳細
■スペシャルシューティングも収録
今回登場するのは、「Maison de FLEUR」で人気の“いちご”モチーフをテーマに、いちごのリボンをまとったハローキティを主役とした初のブランドブック。
実用性とかわいさを兼ね備えた4種のラインナップには、スマートフォンにも装着できる「いちごぬいぐるみチャーム」や、小物収納が可能ないちごフォルムの「いちごチャーム」、幅広い用途に対応可能な6穴バインダーの「いちごマルチケース」、しっかりとしたマチで大切なアイテムを収納できる「いちご宝物ケース」がそろう。
いずれの本体にも、ハローキティをイメージしたレッドカラーの高級感漂うキルティング素材を採用し、もこもこ素材と繊細な刺しゅうで仕上げた立体的なハローキティをデザイン。ブランドのアイコン、リボンで表現したいちごのヘタもこだわりポイントだ。
また、書店およびネット書店では、ケース2種をピンクの限定カラーで販売。加えて、カバーガールにはハローキティを迎え、本コラボレーションだけのスペシャルシューティングも収録されている。
