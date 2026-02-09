¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤È¡Ä¡×¤Þ¤¤¤ó¤Á¤ã¤ó¤«¤é17Ç¯¡ÄÊ¡¸¶ÍÚà¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡Ä¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤Ä¡Ä¶¯¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¡Ø¸«ÌÜÎï¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¹ç¤¦¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÊ¡¸¶ÍÚ(27)¤¬¸ø³«¤·¤¿àÂç¿Í¤Î½÷Àá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö25ans¡×(¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò)¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡£¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢ÍÅ±ð¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÊ¡¸¶¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÂç¿Í¤Ê½÷À¤ÇåºÎï¡×¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Î½÷À¡×¡Ö¡Ø¸«ÌÜÎï¤·¤¤¡Ù¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¹ç¤¦ÆüËÜ¿Í½÷À¤Ã¤Æ¡¢ÍÚ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤ËÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤ß¤¸¤ß»×¤¦¡×¡Öµ¤ÉÊ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ê¤ã¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤§¡×¡Ö°ì½Ö¡¢Ã¯¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤¤¤Ä¤â¤ÎÉ½¾ð¤È°ã¤¤Âç¿Í¤Ó¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Ê¡×¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÍÚ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤Ä¡Ä¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¹û¤ì¹û¤ì¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿Èþ¤·¤µ¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¨¤°¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Ê¡¸¶¤Ï2005Ç¯¤Ë»ÒÌò¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£09Ç¯¤«¤é13Ç¯¤Þ¤ÇNHK¤Î»Ò¤É¤â¸þ¤±ÎÁÍýÈÖÁÈ¡Ö¥¯¥Ã¥¥ó¥¢¥¤¥É¥ë ¥¢¥¤¡ª¥Þ¥¤¡ª¤Þ¤¤¤ó¡ª¡×¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÉ¢¤Þ¤¤¤ó¤ò±é¤¸¡¢°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£