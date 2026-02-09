¡ÖºÝ¤É¤Ã¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×à´Ý¸«¤¨¶ÄÅ·á¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¶ÜÆá¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ä¡¼¤«¤Ã¤³¤·¤È¤ó¤Í¤ó¡×¡ÖÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ë¤Ê¡×¡ÖºÙ¡ª¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤«¤Ä¤Æà¤¢¤¶¤È¥¥ã¥éá¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¸µSDN48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶ÜÆá(40)¤¬¸«¤»¤¿à¶ÄÅ·á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ÖFRIDAY¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Î2026Ç¯2·î 20¡¦27Æü¹æ¤Ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢Âè2ÃÆ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¡Ö¼Ì¿¿½¸¡Ø¼Ì¼Â¼çµÁ¡Ê¥ê¥¢¥ê¥º¥à¡Ë¡ÙÌ¤¸ø³«¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡¡ÀäÂÐ¸«¤Æ¤Í♡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼ó¤Ë¥Õ¥¡¡¼¤ò¤Ä¤±¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î·¤²¼¤òÍú¤¤¤¿Ïª½ÐÅÙ¹â¤á¤Îà´Ý¸«¤¨á»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¶ÜÆá¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë°Ý»ý¤¬¤Û¤ó¤È¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¨¥í²á¤®¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼²á¤®¡×¡Ö¤¹¤²¡Á¡×¡Ö¤¨¡¼¡¼¤°¡×¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¿ÈÂÎ¡×¡ÖºÙ¡ª¡ªÆüº¢¤ÎÅØÎÏ¤Î»òÊª¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡ª¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ä¡¼¤«¤Ã¤³¤·¤È¤ó¤Í¤ó¡×¡ÖºÝ¤É¤Ã¡×¡ÖÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¶ÜÆá¤Ï¡¢2009Ç¯¤«¤éSDN48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£12Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£¸½ºß¤Ï¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ç½÷Í¥¶È¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£