¡Ö¥»¥ó¥¹¤Î²ô¤¹¤®¤ë¡Ä¡×ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬Â£¤Ã¤¿à¤ª½Ë¤¤¤ÎÊ¸»úá¤Ë¡Ö»ú¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÉ½¸½¤âºÇ¹â¤Ë¤µ¤ó¤ÞÀá¡×¤ÈÈ¿¶Á¡ª¿¿±ÉÅÄ¸¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë
¤ªÊõ¤À¤«¤é¤ÎÊªÃÖ¤ËÈ¿¶Á¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¡×¤Î¿¿±ÉÅÄ¸(²Æì¸©½Ð¿È)¤¬àÈ¯·¡á¤·¤¿ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¤Î15Ç¯Á°¤Î·ëº§½Ë¤¤¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊªÃÖ¤¬¤¨¤é¤¤»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢À°Íý¤·¤Æ¤¿¤é15Ç¯Á°¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤«¤éÄº¤¤¤¿·ëº§½Ë¤¤¤Î¤´½Ëµ·ÂÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£·³»öÈñ¡£¾Ð¤¤¤Î¿À¤Ç¤¹¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬¼ê½ñ¤¤Ç½ñ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡Ö·³»öÈñ ¤µ¤ó¤Þ¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿½Ëµ·ÂÞ¤È¡¢»¶¤é¤«¤Ã¤¿ÊªÃÖ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê½Ëµ·ÂÞ¤Ë¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Î»ú¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö·³»öÈñ¤Ã¤ÆÉ½¸½¤âºÇ¹â¤Ë¤µ¤ó¤ÞÀá¤Ç¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆþ¤Ã¤Æ¤½¤¦¡×¡ÖÊªÃÖ¤â¤ªÊõ¤Î»³¤À¡×¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¾ï¡¹¡Ø·ëº§¤ÏÀïÁè¤ä¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¤¨¡×¡ÖÃæ¿È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤«¤é¤Î·³»öÈñ¡×¡Ö·ëº§¤ÏÀïÁè¡©¾Ð¡×¡Ö·³»öÈñ¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤Î²ô¤¹¤®¤Þ¤¹¡¡¤µ¤¹¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤²ø½Ã¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤½Ð±é¤·¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¤³¤é¡¢¤¢¤«¤ó¤Ç¡¼¡×¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ã¤Æ»ú¤ËÌ£¤¬¤¢¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿¿±ÉÅÄ¤Ï2011Ç¯¤Ë¡¢°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£