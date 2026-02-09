¡Ö31ºÐ¤Ê¤ó¤À!?¡×4ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢Ê¿À®¤ÎàÅ·ºÍ»ÒÌòá¿Ü²ì·òÂÀ¤Î¶á±Æ¤Ë¾×·â¡Ö»ÒÌò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¡Ä¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¡×
Ê¿À®¤ÎàÅ·ºÍ»ÒÌòá¤¬¤â¤¦31ºÐ¡Ä
¡¡4ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢àÅ·ºÍ»ÒÌòá¤È¸À¤ï¤ì¤¿31ºÐÇÐÍ¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë¿Ü²ì·òÂÀ¤¬ÅÐ¾ì¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ñ¡¼¥Þ»Ñ¤Î¿Ü²ì¡¢°ì½ï¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÁá²µ½÷ÂÀ°ì(34)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¡¢ÈÖÁÈ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Þ¤ó¤×¤¯ÃëÂÀÏº¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ó¤×¤¯ÃëÂÀÏº¤ÈÅá¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤É¤±¤ë»Ñ¤Ë¡Öµ×¤·¿¶¤ê¤Ë¿Ü²ì·òÂÀ·¯¸«¤¿¡×¡Ö»°ÃúÌÜ¤ÎÍ¼Æü¤Î»Ò¤«¡ª¡ª¡×¡Ö31ºÐ¤Ê¤ó¤À¡ª¡©¡×¡Ö¸÷±¢Ìð¤ÎÇ¡¤·¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ó¤ë¡×¡Ö»ÒÌò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬È´¤±¤Ê¤¯¤Æ¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¡¡¿Ü²ì¤Ï1999Ç¯¤Ë»ÒÌò¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2002Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¸Þ½½ÍòÌÀÌò¤ò±é¤¸¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£05Ç¯¤«¤é3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡ÖALWAYS »°ÃúÌÜ¤ÎÍ¼Æü¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇàÅ·ºÍ»ÒÌòá¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£