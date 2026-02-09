¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¹â¤Î¥³¡¼¥Á¡×ÂàÇ¤»Ø´ø´±¤È¤ÎàÀËÊÌ¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ä¥Ð¥¹¥±ÅÏî´ÍºÂÀ¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¡Öµã¤±¤ë¤¼¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ö¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÏî´ÍºÂÀ¤¬ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥È¥à¡¦¥Û¡¼¥Ð¥¹¤µ¤ó¤Ø¤ÎÀËÊÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¹â¤Î¥³¡¼¥Á¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£ ¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Û¡¼¥Ð¥¹¤µ¤ó¤¬»äÉþ¤Ç¼Ì¤Ã¤¿ÏÂ¤ä¤«¤Ê¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÈæ¹¾Åç¿µ(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡¢ÉÙ³ßÍ¦¼ù¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Û¡¼¥¥ó¥½¥ó¤Î3¿Í¤Ç¡¢»î¹ç¸å¤ËÅÏî´¤È¥Û¡¼¥Ð¥¹¤µ¤ó¤¬ÃÌ¾Ð¤¹¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÀËÊÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Öµã¤±¤ë¤¼¡£ÅÏî´Áª¼ê¤«¤é¤³¤Î¸ÀÍÕÊ¹¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥È¥à¤µ¤ó¤È¤Îå«¤¬ÅÁ¤ï¤ê´¶Æ°¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÁª¼ê¤Î¸ý¤«¤é´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤±¤ë¤Î¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°Ö¤á¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î¥³¡¼¥Á¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¶¨²ñ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Û¡¼¥Ð¥¹¤µ¤ó¤Ï½÷»ÒÂåÉ½¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸å¤âÃË»ÒÂåÉ½¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2023¤Ç¥¢¥¸¥¢1°Ì¤È¤Ê¤ê48Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤ò¼«ÎÏ¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¤ÎÌö¿Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£