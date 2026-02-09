映画ランキング：『ほどなく、お別れです』初登場1位、『銀河鉄道 ミルキー☆サブウェイ〜』『BE:the ONE〜』などもランクイン
最新の全国映画動員ランキング（2月6日〜8日の3日間集計、興行通信社調べ）は、長月天音が「小学館文庫小説賞」大賞を受賞したベストセラーシリーズを、浜辺美波と目黒蓮のＷ主演で映画化した『ほどなく、お別れです』が、初日から3日間で動員45万4100人、興行収入6億3900万円をあげ初登場1位に輝いた。
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
とあるきっかけで葬儀会社に就職したヒロインと、指南役の葬祭プランナーがタッグを組み、“最高の葬儀”を目指す物語。監督は三木孝浩、共演は森田望智、古川琴音、北村匠海、ほか。
2位には、前週1位で初登場した『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が続き、週末3日間で動員20万3700人、興収3億6000万円を記録。累計成績は動員88万人、興収14億円を突破した。
公開10週目を迎えた『ズートピア２』は週末3日間で動員17万3000人、興収2億5600万円と、依然として好成績を維持し3位となった。累計成績は動員1060万人、興収144億円を超え、歴代興収ランキングでトップ20に入った。
4位には、亀山陽平監督によるYou Tube総再生回数1.5億回を突破した全12話のショートアニメを、再編集して新シーンを加えた『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』が、公開劇場数73館ながら6位に初登場。初日から3日間の成績は動員10万9500人、興収1億5100万円を記録。声の出演は寺澤百花、永瀬アンナ、小松未可子、ほか。
このほか新作では、BE：FIRSTがアジア、ヨーロッパ、北米など全12都市を巡った初のワールドツアーに完全密着した『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』が6位にランクイン。監督はオ・ユンドンとキム・ハミンが務めている。
10位には、テレビアニメ放送20周年を記念してリバイバル上映が2週間限定でスタートした『涼宮ハルヒの消失』がランクインした。監督は武本康弘、声の出演は平野綾、杉田智和、茅原実里、ほか。
また、福山雅治が故郷の長崎で行ったライブを自ら映画化した第2弾『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』は惜しくも11位でのスタートとなった。
■全国映画動員ランキングトップ10（2月6日〜8日）
1（NEW）ほどなく、お別れです（公開週1）
2（1↓）機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女（2）
3（2↓）ズートピア２（10）
4（NEW）銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き（1）
5（−）劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来（30）
6（NEW）BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-（1）
7（5↓）国宝（35）
8（3↓）クスノキの番人（2）
9（4↓）ランニング・マン（2）
10（NEW）涼宮ハルヒの消失（1）
※11（NEW）FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ（1）
