【きょうから】“究極のドロドロ劇”が幕を開ける…韓国ドラマ『親密なリプリー（原題）』日本初放送スタート KBS最新のイルイルドラマ ＜キャスト・あらすじ＞
俳優のイ・シア、イ・イルファ、ソル・ジョンファンらが出演する韓国ドラマ『親密なリプリー（原題）』（全100話）が、きょう9日より「KBS World」で日本初放送される（毎週月・火 後10：00〜※2話連続）。
【場面ショット】嘘と欲望が渦巻く"究極のドロドロ劇"『親密なリプリー（原題）』
同作は、姑と嫁として再会した実の母娘が名家・ゴンヒャン家の座をめぐり、互いの素性を隠したまま仕掛け合う緊迫の心理戦を繰り広げるKBS最新のイルイルドラマ。嘘と欲望が渦巻く“究極のドロドロ劇”が幕を開ける。
■あらすじ
“殺人犯の娘”という烙印を背負って育った チャ・ジョンウォン (イ・シア) 。過去に母であるハン・ヘラ(イ・イルファ)に捨てられた彼女は、唯一の友人 チュ・ヨンチェ(イ・ヒョナ)になりすまし、名家「ゴンヒャン家」の嫁として新しい人生を歩み始める。しかしそこで彼女を待っていたのは、姑として立ちはだかった実母、ハン・ヘラで…。
■演出：ソン・ソクジン
■脚本：イ・ドヒョン
■出演：イ・シア、イ・イルファ、ソル・ジョンファン、ハン・ギウン、イ・ヒョナ ほか
