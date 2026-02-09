元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、8日放送のテレビ朝日系「華丸丼と大吉麺」（日曜午後0時55分）に出演。母校の立大野球部時代の裏話をした。

今回は「池袋で至高のラーメンを探し求める1時間SP」。長嶋と博多華丸（55）、大吉（54）の3人で街ブラした。

ロケは立大がある池袋駅近辺からスタート。長嶋は「（ロケをしている）こっちは東口なんですけど、大学は西口なんですよ」と話し始めた。「実はこっち側はよく来た」。その理由を「1、2年生のころ、先輩方は西口に大学があるんで、西口かいわいの飲食店に行っていた。東口に来ちゃうと、いないんですよ先輩が」と話した。

「先輩と会うと、こういう道端でも、特別なあいさつがあって…」と、当時のしきたりを話した。「誰がいても『チワーッ！』（こんにちは）、『したッ！』（ありがとうございました）、『失礼します！』をでっかい声で、みんなが振り向くくらいやらなきゃいけない、っていうのが僕ら大学野球部のしきたり」と説明。

そして「それ、恥ずかしいじゃん。でもやらないと大変なことになるので。こっちにくれば先輩がいないから」と話した。

華丸が「逆に先輩になった時はどうしていたんですか？」と質問。長嶋は「先輩になった時は、俺、それをされるのが嫌で。俺、キャプテンだったのね。全部やめさせました」。大吉から「一茂さんが歴史、変えたんですか」と言われ、「変えました」。

さらに「僕の時に（寮の）門限も取っ払いました。門限なしにしたら、面白いんだよね。逆に門限を破る人がいなくなった。自由にすると、みんな早く帰ってきた」と当時を振り返った。