SNSで話題! ドバイチョコの進化系「ドバイチョコ餅クッキー」の卸販売開始
中食事業を中心に展開するCqreeは、「ドバイチョコ」の進化系スイーツとして、現在韓国のSNSを中心に注目を集めている「ドバイチョコ餅クッキー(ドバイチョンドゥククッキー)」の卸販売を開始した。
ドバイチョコ餅クッキー/ドゥチョンク(두쫀쿠)/DUBAI CHOCO MOCHI
同商品は、芳醇なピスタチオペーストを贅沢に絡めた黄金色のカダイフを、独自製法によって伸びるもちもち生地で包み込み、仕上げにほろ苦いココアパウダーをまとわせた一品。
ドバイチョコ最大の特徴であるザクザク感ともちもち感の融合を楽しめ、数年前のブームからさらに進化を遂げている。
全国各地の人気お取り寄せ商品が一覧から選べる仕入れサイト「冷TAKU(れいたく)」より購入可能で、1ケースあたり40個入りまたは80個入りの2種類が展開されている。
ドバイチョコ餅クッキー 商品イメージ
