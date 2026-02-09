ノルディックスキー・ジャンプ男子は、日本時間１０日の午前３時から個人ノーマルヒルが行われる。

注目は連覇を狙う王者、小林陵侑（チームＲＯＹ）だ。２日にＷ杯が開催されていたドイツからイタリア入り。当地でのジャンプ練習では「本調子ではない」と話していたが、今季のＷ杯では２勝を挙げ、個人総合も２位につけている。８日（現地時間）の練習後は取材に対応せず、集中モードに突入している。修正能力も高く、はまれば連覇へのチャンスはある。

初出場の二階堂蓮（日本ビール）は、当地入り後も好調を持続している。今季、Ｗ杯で初勝利を挙げ、メダル候補に浮上。直前のＷ杯でも個人２戦で連続表彰台ときっちり本番に合わせてきた感がある。開会式にも参加し、日の丸を掲げて堂々と行進。五輪を楽しめており、気負いはない。一気にメダルを手にするまでいく可能性はある。

２大会連続出場の中村直幹（フライングラボラトリー）は、１月のＷ杯札幌大会で自身２度目の表彰台となる２位。こちらも調子を上げてきており、台風の目になるか注目だ。

ドメン・プレブツ（スロベニア）が強敵だが、三本の矢で高い壁を打ち砕きにいく。