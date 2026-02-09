「ちいかわ」のゴルフヘッドカバーに新商品が登場。2月13日に発売ちいかわ、ハチワレ、うさぎの3種
【ちいかわGOLF ヘッドカバーDRニット】 2月13日12時～ 発売予定 価格：各6,930円
トーキングヘッズは、「ちいかわGOLF ヘッドカバーDRニット」各種を2月13日12時より発売する。価格は各6,930円。
本商品はイラストレーターのナガノ氏が手掛ける「ちいかわ」のゴルフ用品。いずれもドライバー用ヘッドカバーで、ニットカバー付きの新商品となる。ちいかわ、ハチワレ、うさぎがゴルフウェアに身を包んだ姿を商品化したもので、ドライバーをキズから守ってくれるほか、ゴルフバッグとセットで使用した際に可愛らしいデザインのアイテムになっている。
(C)nagano / chiikawa committee