圧倒的ノリ感の「じゃがりこ ノリノリノリノリ味」がセブンイレブンにて数量限定で販売!
カルビーは2月16日から、「じゃがりこ ノリノリノリノリ味」(オープン価格/216円前後)を全国のセブン - イレブン店舗にて数量限定で販売する。
「じゃがりこ ノリノリノリノリ味」(オープン価格/216円前後)
「じゃがりこ」は、"女子高生がカバンに入れて持ち歩けるようなお菓子"というコンセプトのもと、独自の製法の心地よい食感が楽しめるスナックとして1995年に誕生し、発売30周年を迎えたロングセラー商品。
同商品はこれまで、「#レベチーズ味」や「たらこぉぉぉ バタァァァー味」、「バババババターーーーー味」などをセブン‐イレブン店舗にて不定期かつ数量限定で販売してきた。いずれも高い販売実績を記録した。
今回の「じゃがりこ ノリノリノリノリ味」は、スナックのフレーバーとして人気の高いノリ味を「じゃがりこ」らしいユニークさで表現した商品。
ノリを連想させる濃い緑のパッケージと、青のりをふんだんに練り込んだ見た目と味わいで、しっかりと青のりの風味を楽しめる。
なお、発売日は販売店によって多少遅れる場合があり、店舗によっては取り扱いのない場合や売り切れの場合がある。
