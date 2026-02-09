ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦で銀メダルを獲得したアイスダンス日本代表の森田真沙也が９日に自身のＳＮＳを更新。喜びの声を述べた。

インスタグラムで「ミラノオリンピック団体戦ありがとうございました！チームＪＡＰＡＮ全員の団結で素晴らしい結果を得ることができて、とても嬉しいです！たくさんのサポートのおかげでここまで来ることができて幸せの限りです」と始めて、「また、今回チームキャプテンを務めていましたが、終始チームの雰囲気がとても良くなにもプレッシャーなく最後まで走り切ることができました。本当にチームメンバーに感謝です。ありがとう！！！」とメンバーを労った。

続けて「団体戦を終えての気持ちなので、また後日改めて他の写真などを投稿させていただきます。最後になりますが、時差があるにも関わらずライブを見てくださって応援してくださった皆様、現地に足を運んで応援してくださった皆様、本当にありがとうございました！」とファンへの感謝をつづって、銀メダルを持った集合ショットや吉田唄菜と「うたまさ」ペアでのショットなどをアップした。

この投稿には「世界中に誇れる美しいものでした」「感動をありがとう」「ＴＥＡＭＪＡＰＡＮ最高」などの声や英語でのコメントも多数寄せられた。