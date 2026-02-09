M!LK“爆裂ゴージャス”な最新ビジュアル公開 発売記念フリーライブも開催決定
【モデルプレス＝2026/02/09】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが2月18日に発売する両A面シングル「爆裂愛してる ／ 好きすぎて滅！」より、新ビジュアルが公開。さらに、発売記念フリーライブの開催も決定した。
【写真】人気5人組アイドル、ゴージャスな最新ビジュ
M!LKが2026年の第1弾として発売するのは、メジャーデビュー後8枚目にして初の両A面シングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」。2025年10月に配信リリースしてから早くもMusic Video再生回数が4500万回を超え、TikTokでは楽曲を使用した投稿件数が21万件を突破した「好きすぎて滅！」がパッケージ化。最新曲「爆裂愛してる」とあわせて、両A面シングルとしてのリリースとなる。
このたび、輝く銀幕を背負い、羽根やビジューをふんだんにあしらったメンバーカラーのゴージャスな衣装が目を惹く最新ビジュアルが公開。さらに、発売日となる2月18日には、東京・ダイバーシティ東京 プラザ2F・フェスティバル広場にてフリーライブが決定した。（modelpress編集部）
日時：2月18日（水）イベントスタート 19：00〜
会場：東京・ダイバーシティ東京 プラザ2F・フェスティバル広場
登壇：M!LK
