3児の母・川崎希、カフェで0歳次女に離乳食あげる夫・アレクサンダー公開「娘さんめちゃくちゃ嬉しそう」「いいパパしてる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/09】タレントの川崎希が2月8日、自身のInstagramを更新。モデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーが娘に離乳食をあげる様子を公開した。
【写真】38歳元AKB「可愛すぎて悶絶」夫の膝の上で離乳食頬張る0歳次女
川崎は「今週のpic」とつづり、写真を多数投稿。「カフェで離乳食」とコメントを添え、カフェのテラス席で0歳次女を抱いて離乳食をあげるアレクサンダーの姿を披露した。次女はアレクサンダーの膝の上で満面の笑みで離乳食を頬張っており、微笑ましい2ショットとなっている。同投稿ではそのほか、美容室にいった際の子供たちの姿や、愛猫たちの写真が公開している。
この投稿に、ファンからは「いいパパしてる」「娘さんめちゃくちゃ嬉しそう」「可愛すぎて悶絶」「美味しいねぇ」「お外で食べるの楽しいんだね」といった声が寄せられている。
川崎は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆川崎希、次女に離乳食をあげる夫公開
◆川崎希の投稿に反響
