大雪から一転、次は大雨に注意が必要です。明日10日(火)は西から天気が下り坂で、11日(祝:建国記念の日)は東北まで広い範囲で雪ではなく、「雨」となるでしょう。関東など少雨の所では恵の雨となりますが、積雪の多い所では、なだれや屋根からの落雪など融雪災害に注意が必要です。

10日(火)は西から天気下り坂 11日建国記念の日は広く「雨」

強烈寒気の影響で、8日(日)は日本海側ではドカ雪、東京都心など太平洋側でも雪が積もりました。大雪から一転、次は大雨に注意が必要です。





明日10日(火)は西から天気が下り坂で、九州など早い所では昼前から雨が降り出すでしょう。夜は中国や四国でも雨となり、北海道や東北も夜遅くからは雨や雪の降る所がありそうです。11日(水:祝)の午前は、広い範囲で雨となり、西日本や東海で雨脚の強まる所があるでしょう。東京都心など関東でも、久しぶりにまとまった雨となりそうです。午後は関東など太平洋側の雨は次第に止みますが、日本海側は夜にかけて雨や雪が降るでしょう。ただ、寒気が退くため北日本や北陸でも雪になるのは標高の高い山が中心で、平野部では雨が主体となりそうです。積雪の多い所では、「なだれ」や「屋根からの落雪」などに注意が必要です。

14日(土)〜15日(日)も広く雨

この先は、冬型の気圧配置は続かず、周期的に低気圧の影響を受ける見込みです。14日(土)のバレンタインデー〜15日(日)も、西日本〜東日本の広い範囲で雨となるでしょう。冬将軍は北日本止まりで、北陸などでも雨となりそうです。



気象庁は今日9日(月)、今年はじめて「高温に関する早期天候情報」を発表しました。北海道〜九州、奄美では、15日(日)頃から10年に一度レベルの高温が予想されています。強烈寒波から一転、平年より「かなりの高温」が予想されるため、多雪地帯では「なだれ」や「落雪」など融雪災害に警戒が必要です。

融雪災害に注意

今シーズンは何度か寒波が襲来していて、日本海側を中心に平年の2倍〜4倍の雪が積もっています。山沿いだけでなく、札幌市や青森市など平地でも平年の2倍くらいの雪が積もっています。11日(水:祝)は東北や北陸でも平野部では広く雨となる見込みです。また、15日(日)以降は、一気に気温が高くなる予想のため、多雪地帯では、なだれや落雪など融雪災害に警戒が必要です。

関東など太平洋側は恵の雨か

関東など太平洋側では、雨が少なく空気の乾燥した状態が続いています。昨日8日(日)までの30日間の雨量は、東京都心で4.5ミリ(平年比7%)、名古屋と大阪は0.5ミリ(平年比1%)など、記録的な少雨となっています。



空気もカラカラに乾いていて、東京都心では年明けから今日9日(月)まで、最小湿度50%未満の日が続いています。これは2011年以来、15年ぶりのことです。



昨日8日(日)は雪でしたが、それでも東京都心の最小湿度は47%と、乾いた軽い雪となりました。いったん乾燥注意報は途切れましたが、今日9日(月)は再び湿度が25%まで下がり乾燥注意報が発表されています。



11日(水:祝)は、まとまった雨となりますが、少雨を解消するほどとはならないでしょう。日頃から節水を心がけましょう。