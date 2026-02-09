通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０．３％付近、根強いヘッジ需要 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０．３％付近、根強いヘッジ需要

USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 10.34 6.50 8.46 7.61

1MO 9.57 6.39 8.13 7.30

3MO 9.60 6.64 8.41 7.50

6MO 9.48 6.80 8.54 7.76

9MO 9.48 6.97 8.64 7.90

1YR 9.37 7.00 8.69 7.96





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 9.00 10.50 8.65

1MO 8.74 9.58 8.24

3MO 9.09 9.53 8.32

6MO 9.26 9.61 8.34

9MO 9.39 9.75 8.38

1YR 9.38 9.78 8.36

東京時間16:32現在 参考値



ドル円１週間は１０．３４％と引き続き二桁台で推移している。日本の衆院選という大きなイベントを通過したことで、水準自体は低下している。しかし、１カ月以降の期間よりは依然として高水準を保っている。政府・日銀による市場介入への警戒感が残るほか、今週は米雇用統計や米ＣＰＩの発表が予定されており、イベントリスクとして注目されている。

