中国は衆院選の結果について、どのように反応しているのでしょうか。坂元亮太記者の中継です。

自民党の圧勝に、中国政府内の関係者からも「想像以上だ」との声があがっています。中国側は、今後の高市政権の出方に警戒感を強めています。

中国外務省の報道官は先ほど行われた会見で、高市政権を念頭に「日本の極右勢力が判断を誤り好き勝手に行動すれば、必ずや日本国民の抵抗と国際社会の批判に直面するだろう」と述べました。また「中国の対日政策は日本の特定の選挙によって変わることはない」と強調しました。

ある中国政府の関係者は「注目しているのは、高市政権が憲法改正や非核三原則の見直しに踏み切るかどうかだ」と指摘しました。その上で、「政権が安定したことで今後、靖国神社の参拝を行うことがあれば、日中関係はさらに悪化するだろう」と懸念を示しました。

中国側はこれまで、高市政権は「不安定な政権」と見て、さまざまな圧力をかけてきましたが、今回の結果を受けて戦略の練り直しを迫られる可能性もありそうです。

一方で、中国共産党の関係者は「日中関係悪化の原因は高市総理の発言にあり、日本側から撤回するなど歩み寄らなければ中国側から姿勢を変えることはない」と強調しました。

中国側としては、まずは高市首相の今後の出方を見極めているというのが現状です。