中日の球団本部長補佐に就任した荒木雅博氏（48）が、東海テレビ「ドラHOTpress」に出演。中日2軍キャンプ期待する若手の名前を挙げた。

期待する選手を聞かれた荒木氏。最初は立場上、個人名を挙げることを避けた。

ただ、1軍メンバーが固まってきた状況を踏まえ、「2軍で若い子をしっかり鍛えられる。ちょっと（1軍）上げようか、ダメならもう一回下行こうか、という時間がなくなって、じっくり（2軍で）練習する時間が取れる」と説明した。

荒木氏は「ここ数年で土台はしっかりしてきた。期待していいシーズンだと思う」と、自信を見せた。

その上で、同じ年の中日元同僚・福留孝介氏（48）がもう一度、期待の若手について聞いた。

荒木氏は「森駿太くんは期待できますね」と、2024年ドラフト3位の高卒2年目内野手の名前を挙げた。

森はルーキーイヤーの昨季2軍で74試合に出場して9本塁打。今年1年2軍で徹底的に鍛えることで開花が期待できる1メートル88の大型内野手。その名前を聞き出した福留氏は「僕の仕事です！」と胸を張った。