DeNA2Ç¯ÌÜ¤ÎÃÝÅÄ¡¢ÈôÌö´ü¤¹¡¡¡ÖÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡DeNA2Ç¯ÌÜ¤ÎÃÝÅÄ¤¬9Æü¡¢²Æì¡¦µ¹ÌîÏÑ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¹ÈÇòÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢2²ó¤ò´°àú¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£26ºÐ¤Î±¦Åê¼ê¤Ï¡ÖÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÍð¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆâÍÆ¤ÎÇ»¤¤Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¿¶¤ê¤«¤Ö¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÀ©µå¤è¤¯Åê¤²¹þ¤ó¤À¡£140¥¥íÂæ¸åÈ¾¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Ä¾µå¤Ë¤ÏÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥«¡¼¥Ö¤â¸ú²ÌÅª¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£²ÜÌ¾¤òÍ·¥´¥í¡¢¾¾Èø¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ÆÆóÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤Ê¤É°ì¿Í¤Î½ÐÎÝ¤âµö¤µ¤º¡¢ÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Î½ÕÀè¤È¤ÏÂç°ã¤¤¡×¤È½çÄ´¤ÊÄ´À°¤ËÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢4¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£µ¨¤ÏÄÌÇ¯¤Ç¤Î³èÌö¤ÇÈôÌö¤ò´ü¤¹¡£