　RB大宮アルディージャは9日、アメリカ・ミネイロ(ブラジル)MFカウアン・ディニースの完全移籍加入を発表した。背番号は8を着ける。

　ディニースはクラブを通じ、「まずは、RB大宮に加入することができ、本当にうれしく思います。監督、コーチングスタッフをはじめ、クラブの皆さんが温かく迎え入れてくれたことに感謝しています。努力を続けて、自分の役割をこなすことで、クラブの目標を達成するために貢献したいと思います。応援よろしくお願いいたします。」とコメントしている。

　クラブ発表のプロフィール

●MFカウアン・ディニース

■生年月日

2004年3月7日(21歳)

■出身地

ブラジル

■身長/体重

186cm/75kg

■経歴

アメリカ・ミネイロ