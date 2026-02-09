大宮、21歳ブラジル人MFを完全移籍で獲得…ディニース「温かく迎え入れてくれたことに感謝しています」
RB大宮アルディージャは9日、アメリカ・ミネイロ(ブラジル)MFカウアン・ディニースの完全移籍加入を発表した。背番号は8を着ける。
ディニースはクラブを通じ、「まずは、RB大宮に加入することができ、本当にうれしく思います。監督、コーチングスタッフをはじめ、クラブの皆さんが温かく迎え入れてくれたことに感謝しています。努力を続けて、自分の役割をこなすことで、クラブの目標を達成するために貢献したいと思います。応援よろしくお願いいたします。」とコメントしている。
クラブ発表のプロフィール
●MFカウアン・ディニース
■生年月日
2004年3月7日(21歳)
■出身地
ブラジル
■身長/体重
186cm/75kg
■経歴
アメリカ・ミネイロ
ディニースはクラブを通じ、「まずは、RB大宮に加入することができ、本当にうれしく思います。監督、コーチングスタッフをはじめ、クラブの皆さんが温かく迎え入れてくれたことに感謝しています。努力を続けて、自分の役割をこなすことで、クラブの目標を達成するために貢献したいと思います。応援よろしくお願いいたします。」とコメントしている。
クラブ発表のプロフィール
●MFカウアン・ディニース
■生年月日
2004年3月7日(21歳)
■出身地
ブラジル
■身長/体重
186cm/75kg
■経歴
アメリカ・ミネイロ