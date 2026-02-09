日向坂46正源司陽子、“バレンタイン”をテーマに撮影！上村ひなのは豆から挽いたコーヒーに初挑戦

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日向坂46の正源司陽子と上村ひなのが、『ボム3月号』（2月9日発売）の表紙と裏表紙にそれぞれ登場している。

■正源司陽子

『ボム3月号』の表紙を飾るのは、16thシングル「クリフハンガー」を発売し、『7回目のひな誕祭』開催を控える日向坂46の正源司陽子。『ボム』初表紙となるグラビアのテーマは、2月14日が19歳の誕生日ということでバレンタイン。

まずは白いシャツを着て、ベッド上での朝のシーンからスタート。そしてTシャツのルームウェアに着替えてバレンタインの手作りチョコに挑戦、アイデアいっぱいのかわいい仕上がりに大満足。

続いては、オレンジのセーターにマフラーを巻いて誰かと待ち合わせ。テンションが上がったのか、突然のフリスビーも。

最後は大人っぽいノースリーブワンピースでしっとりと。バレンタインと誕生日の思い出、後輩メンバー、2025年の活動振り返り、2026年の目標などを語ったロングインタビューにも注目だ。

■上村ひなの

裏表紙には、日向坂46の三期生・上村ひなのが登場。16thシングル「クリフハンガー」のカップリング曲「君と生きる」では、ひなた坂46のセンターを務める彼女のソログラビア。

ニット帽と手袋を身につけ、河川敷で無邪気に振る舞うワンピース姿。真っ赤なニットと黒のショートパンツでは、豆から挽いたコーヒーに初挑戦。新しい環境へと向かうためのアップデートも完了。インタビューでは、これまでの7年間、ひなた坂46、そして同期の三期生についても語る。

また、2月27日公開の映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』で声優に挑戦した、日向坂46の小坂菜緒と藤嶌果歩の特別対談も掲載。それぞれのバレンタインの思い出も聞いた。

