M!LK、ゴージャスな衣装の新ビジュアル公開！フリーライブ開催も決定

M!LKが、2月18日にリリースする両A面シングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」の新ビジュアルを公開。

さらに、発売日には東京・ダイバーシティ東京 プラザ2F・フェスティバル広場にてフリーライブの開催が決定した。

■新曲「爆裂愛してる」の配信もスタート！

「イイじゃん」のSNS総再生回数が27億回を突破し、『第76回NHK紅白歌合戦』初出場や、3月開催の『第98回選抜高校野球大会』の入場行進曲に抜擢される他、2025年10月に配信リリースした「好きすぎて滅！」のSNS総再生回数が早くも30億回を突破し「イイじゃん」を超えるロングヒットを記録しているM!LK。

彼らが2026年の第1弾として2月18日にリリースするのは、メジャーデビュー後8枚目にして初の両A面シングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」。2025年10月に配信リリースしてから早くもMV再生回数が4,500万回を超え、TikTokでは楽曲を使用した投稿件数が21万件を突破するなど大注目を浴びる「好きすぎて滅！」が待望のパッケージ化。最新曲「爆裂愛してる」とあわせて、両A面シングルとしてのリリースとなる。

輝く銀幕を背負い、羽根やビジューをふんだんにあしらったメンバーカラーのゴージャスな衣装が目を惹く最新ビジュアルが公開。

「爆裂愛してる」の音源も、2月9日に先行配信された。

さらに、シングル発売日となる2月18日には、東京・ダイバーシティ東京 プラザ2F・フェスティバル広場にてフリーライブが決定。今まさに波に乗るM!LKのライブを体感できる絶好のチャンスとなる。

■リリース情報

2026.02.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「爆裂愛してる」

2026.02.18 ON SALE

SINGLE「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」

■イベント情報

『New Single「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」発売記念スペシャルイベント』

02/18（水） 東京・ダイバーシティ東京 プラザ2F・フェスティバル広場

