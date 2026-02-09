

2月第1週の上昇率ランキングの1位と2位の「ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）（Ｓ・米国高配当株式１００）」と「ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年１回決算型）（Ｓ・米国高配当株式１００（成長型））」は、ダウ・ジョーンズＵＳディビデント１００インデックスへの連動をめざす「シュワブ・米国配当株式ＥＴＦ」を実質的な投資対象とします。



下落率ランキング上位ファンドの下落要因は分配金の支払いではなく、保有資産の下落によるものです。下落率トップの「楽天・プラチナ・ファンド（為替ヘッジなし）（楽天・プラチナ（為替ヘッジなし））」は主としてプラチナ価格の値動きをとらえることを目指す上場投資信託証券（ETF）などに投資しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +7.57％ ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）（Ｓ・米国高配当株式１００）

運用会社:ＳＢＩアセットマネジメント



2位 +7.57％ ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年１回決算型）（Ｓ・米国高配当株式１００（成長型））

運用会社:ＳＢＩアセットマネジメント



3位 +7.50％ マニュライフ・米国銀行株式ファンド（資産成長型）（アメリカン・バンク）

運用会社:マニュライフ・インベストメント・マネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -22.01％ 楽天・プラチナ・ファンド（為替ヘッジなし）（楽天・プラチナ（為替ヘッジなし））

運用会社:楽天投信投資顧問



2位 -21.76％ 暗号資産関連株式ファンド（シークレット・コード）

運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ



3位 -16.71％ グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント







株探ニュース

