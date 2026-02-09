　2月9日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは313銘柄。東証終値比で上昇は166銘柄、下落は120銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は73銘柄。うち値上がりが49銘柄、値下がりは15銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は440円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6046>　リンクバル　　　　　223　　 +47（ +26.7%）
2位 <6072>　地盤ＨＤ　　　　　　248　　 +50（ +25.3%）
3位 <4415>　ブロードＥ　　　　 1497　　+300（ +25.1%）
4位 <7460>　ヤギ　　　　　　 4204.5　+694.5（ +19.8%）
5位 <7615>　京都友禅ＨＤ　　　179.2　 +27.2（ +17.9%）
6位 <6658>　シライ電子　　　　　890　　+132（ +17.4%）
7位 <4889>　レナ　　　　　　　 1703　　+240（ +16.4%）
8位 <6855>　電子材料　　　　　 6880　　+850（ +14.1%）
9位 <9827>　リリカラ　　　　　749.9　 +91.9（ +14.0%）
10位 <4379>　フォトシンス　　　　447　　 +50（ +12.6%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <287A>　黒田グループ　　　　716　　-300（ -29.5%）
2位 <6031>　ＺＥＴＡ　　　　　　313　　 -45（ -12.6%）
3位 <4980>　デクセリ　　　　　 2708　-387.0（ -12.5%）
4位 <7794>　ＥＤＰ　　　　　　 1220　　-127（　-9.4%）
5位 <6648>　かわでん　　　　　 2120　　-219（　-9.4%）
6位 <7901>　マツモト　　　　　 1300　　-123（　-8.6%）
7位 <9514>　エフオン　　　　　　350　　 -27（　-7.2%）
8位 <5952>　アマテイ　　　　　202.7　 -14.3（　-6.6%）
9位 <2621>　ｉＳ米２０Ｈ　　　 1010　　 -61（　-5.7%）
10位 <4891>　ティムス　　　　　133.1　　-6.9（　-4.9%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4151>　協和キリン　　　　 2500　+130.0（　+5.5%）
2位 <4385>　メルカリ　　　　　 3381　+157.0（　+4.9%）
3位 <6098>　リクルート　　　　 7420　　+267（　+3.7%）
4位 <5801>　古河電　　　　　　17780　　+280（　+1.6%）
5位 <5803>　フジクラ　　　　　22290　　+335（　+1.5%）
6位 <5713>　住友鉱　　　　　　 9600　　+142（　+1.5%）
7位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　 4329.9　 +41.9（　+1.0%）
8位 <8591>　オリックス　　　　 5068　　 +36（　+0.7%）
9位 <8802>　菱地所　　　　　　 4496　　 +30（　+0.7%）
10位 <4751>　サイバー　　　　 1367.5　　+9.0（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5631>　日製鋼　　　　　　 9010　　-446（　-4.7%）
2位 <4523>　エーザイ　　　　 4470.1　 -92.9（　-2.0%）
3位 <7012>　川重　　　　　　　16790　　-165（　-1.0%）
4位 <7453>　良品計画　　　　 3225.5　 -19.5（　-0.6%）
5位 <4063>　信越化　　　　　　 5250　　 -23（　-0.4%）
6位 <2802>　味の素　　　　　　 4386　　 -15（　-0.3%）
7位 <4689>　ラインヤフー　　　　423　　-1.3（　-0.3%）
8位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　 2745.1　　-7.4（　-0.3%）
9位 <8001>　伊藤忠　　　　　　 2062　　-5.5（　-0.3%）
10位 <7974>　任天堂　　　　　　 8648　　 -14（　-0.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース