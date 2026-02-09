[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇166銘柄・下落120銘柄（東証終値比）
2月9日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは313銘柄。東証終値比で上昇は166銘柄、下落は120銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は73銘柄。うち値上がりが49銘柄、値下がりは15銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は440円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6046> リンクバル 223 +47（ +26.7%）
2位 <6072> 地盤ＨＤ 248 +50（ +25.3%）
3位 <4415> ブロードＥ 1497 +300（ +25.1%）
4位 <7460> ヤギ 4204.5 +694.5（ +19.8%）
5位 <7615> 京都友禅ＨＤ 179.2 +27.2（ +17.9%）
6位 <6658> シライ電子 890 +132（ +17.4%）
7位 <4889> レナ 1703 +240（ +16.4%）
8位 <6855> 電子材料 6880 +850（ +14.1%）
9位 <9827> リリカラ 749.9 +91.9（ +14.0%）
10位 <4379> フォトシンス 447 +50（ +12.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <287A> 黒田グループ 716 -300（ -29.5%）
2位 <6031> ＺＥＴＡ 313 -45（ -12.6%）
3位 <4980> デクセリ 2708 -387.0（ -12.5%）
4位 <7794> ＥＤＰ 1220 -127（ -9.4%）
5位 <6648> かわでん 2120 -219（ -9.4%）
6位 <7901> マツモト 1300 -123（ -8.6%）
7位 <9514> エフオン 350 -27（ -7.2%）
8位 <5952> アマテイ 202.7 -14.3（ -6.6%）
9位 <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1010 -61（ -5.7%）
10位 <4891> ティムス 133.1 -6.9（ -4.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4151> 協和キリン 2500 +130.0（ +5.5%）
2位 <4385> メルカリ 3381 +157.0（ +4.9%）
3位 <6098> リクルート 7420 +267（ +3.7%）
4位 <5801> 古河電 17780 +280（ +1.6%）
5位 <5803> フジクラ 22290 +335（ +1.5%）
6位 <5713> 住友鉱 9600 +142（ +1.5%）
7位 <7013> ＩＨＩ 4329.9 +41.9（ +1.0%）
8位 <8591> オリックス 5068 +36（ +0.7%）
9位 <8802> 菱地所 4496 +30（ +0.7%）
10位 <4751> サイバー 1367.5 +9.0（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5631> 日製鋼 9010 -446（ -4.7%）
2位 <4523> エーザイ 4470.1 -92.9（ -2.0%）
3位 <7012> 川重 16790 -165（ -1.0%）
4位 <7453> 良品計画 3225.5 -19.5（ -0.6%）
5位 <4063> 信越化 5250 -23（ -0.4%）
6位 <2802> 味の素 4386 -15（ -0.3%）
7位 <4689> ラインヤフー 423 -1.3（ -0.3%）
8位 <4661> ＯＬＣ 2745.1 -7.4（ -0.3%）
9位 <8001> 伊藤忠 2062 -5.5（ -0.3%）
10位 <7974> 任天堂 8648 -14（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6046> リンクバル 223 +47（ +26.7%）
2位 <6072> 地盤ＨＤ 248 +50（ +25.3%）
3位 <4415> ブロードＥ 1497 +300（ +25.1%）
4位 <7460> ヤギ 4204.5 +694.5（ +19.8%）
5位 <7615> 京都友禅ＨＤ 179.2 +27.2（ +17.9%）
6位 <6658> シライ電子 890 +132（ +17.4%）
7位 <4889> レナ 1703 +240（ +16.4%）
8位 <6855> 電子材料 6880 +850（ +14.1%）
9位 <9827> リリカラ 749.9 +91.9（ +14.0%）
10位 <4379> フォトシンス 447 +50（ +12.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <287A> 黒田グループ 716 -300（ -29.5%）
2位 <6031> ＺＥＴＡ 313 -45（ -12.6%）
3位 <4980> デクセリ 2708 -387.0（ -12.5%）
4位 <7794> ＥＤＰ 1220 -127（ -9.4%）
5位 <6648> かわでん 2120 -219（ -9.4%）
6位 <7901> マツモト 1300 -123（ -8.6%）
7位 <9514> エフオン 350 -27（ -7.2%）
8位 <5952> アマテイ 202.7 -14.3（ -6.6%）
9位 <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1010 -61（ -5.7%）
10位 <4891> ティムス 133.1 -6.9（ -4.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4151> 協和キリン 2500 +130.0（ +5.5%）
2位 <4385> メルカリ 3381 +157.0（ +4.9%）
3位 <6098> リクルート 7420 +267（ +3.7%）
4位 <5801> 古河電 17780 +280（ +1.6%）
5位 <5803> フジクラ 22290 +335（ +1.5%）
6位 <5713> 住友鉱 9600 +142（ +1.5%）
7位 <7013> ＩＨＩ 4329.9 +41.9（ +1.0%）
8位 <8591> オリックス 5068 +36（ +0.7%）
9位 <8802> 菱地所 4496 +30（ +0.7%）
10位 <4751> サイバー 1367.5 +9.0（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5631> 日製鋼 9010 -446（ -4.7%）
2位 <4523> エーザイ 4470.1 -92.9（ -2.0%）
3位 <7012> 川重 16790 -165（ -1.0%）
4位 <7453> 良品計画 3225.5 -19.5（ -0.6%）
5位 <4063> 信越化 5250 -23（ -0.4%）
6位 <2802> 味の素 4386 -15（ -0.3%）
7位 <4689> ラインヤフー 423 -1.3（ -0.3%）
8位 <4661> ＯＬＣ 2745.1 -7.4（ -0.3%）
9位 <8001> 伊藤忠 2062 -5.5（ -0.3%）
10位 <7974> 任天堂 8648 -14（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース