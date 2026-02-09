チェ・スヨン （C）ORICON NewS inc.

　少女時代のチェ・スヨン（35）が、9日までに自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーシー（TDS）を満喫する写真を複数枚公開し、SNSで驚きの声が集まっている。

【写真・動画】「え、待って日本じゃん」東京ディズニーシーを笑顔で楽しむ少女時代スヨン＆ティファニー

　スヨンは「Life is good Bruh」とコメントし、少女時代のメンバー・ティファニー（36）と、東京ディズニーリゾートのグッズを被った2ショットをアップした。

　ほかにも『ファンタジースプリングス』で撮影した、パークを楽しむショットやダッフィー&フレンズのグッズを並べたショット、ミッキーがデザインされたスウェットを着用して“ディズニー空間”を笑顔で満喫する姿を惜しみなく披露している。

　スヨンの突然の投稿に、ファンからは「2人で日本に来てたなんて！」「何と〜!!!!」「ファンタジースプリングスにスヨンがいるなんて　嬉しすぎる！」「きゃわいー」「えぇー!!日本にいたのー?!?!」「え、待って日本じゃん」などと、驚きと歓喜の声が集まっていた。