少女時代スヨン、東京ディズニーシーを満喫 突然の投稿にファン仰天「2人で日本に来てたなんて！」「何と〜!」「きゃわいー」
少女時代のチェ・スヨン（35）が、9日までに自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーシー（TDS）を満喫する写真を複数枚公開し、SNSで驚きの声が集まっている。
【写真・動画】「え、待って日本じゃん」東京ディズニーシーを笑顔で楽しむ少女時代スヨン＆ティファニー
スヨンは「Life is good Bruh」とコメントし、少女時代のメンバー・ティファニー（36）と、東京ディズニーリゾートのグッズを被った2ショットをアップした。
ほかにも『ファンタジースプリングス』で撮影した、パークを楽しむショットやダッフィー&フレンズのグッズを並べたショット、ミッキーがデザインされたスウェットを着用して“ディズニー空間”を笑顔で満喫する姿を惜しみなく披露している。
スヨンの突然の投稿に、ファンからは「2人で日本に来てたなんて！」「何と〜!!!!」「ファンタジースプリングスにスヨンがいるなんて 嬉しすぎる！」「きゃわいー」「えぇー!!日本にいたのー?!?!」「え、待って日本じゃん」などと、驚きと歓喜の声が集まっていた。
