ミラノ・コルティナオリンピックの女子アイスホッケーは９日夜、１次リーグＢ組の日本代表「スマイルジャパン」（世界ランキング８位）が第３戦で開催国のイタリア（同１８位）と対戦する。

日本は今大会ここまで１勝１敗で、同組３位以内で準々決勝に進出するためには負けられない試合だ。試合開始は午後８時過ぎ。（デジタル編集部）

１０チームが世界ランキングによって５チームずつＡ、Ｂ組に分かれて出場している女子で、日本はランキング下位のＢ組に入った。Ａ組は全５チームが、Ｂ組は上位３チームが準々決勝に進む。

１次リーグは勝ち点制の総当たりで争われ、２チームが同勝ち点の時は直接対決で勝っているチームが上位になる。３チーム以上が同勝ち点で並んだ時は当該チーム間の対戦の得失点差などで順位が決まる。勝ち点は６０分で勝てば「３」、延長戦とゲームウィニングショット（ＧＷＳ）戦で勝てば「２」、延長戦・ＧＷＳ戦での敗者が「１」、６０分で敗れると「０」−−となっている。

日本は初戦でフランスに３−２で競り勝ったが、第２戦ではドイツに２−５で敗れた。Ｂ組は８日の試合を終えた時点でスウェーデンが３戦全勝の勝ち点９で暫定首位に立ち、ドイツ、日本、イタリアが２試合を終了して勝ち点３で並んでいる。

五輪初のメダル獲得を目標に掲げる日本にとって、準々決勝でカナダ、アメリカのＡ組２強との対戦を避けるためにはＢ組を１位で通過してＡ組３位と対戦するシナリオが望ましい。地元のイタリア戦は完全アウエーの雰囲気となりそうだが、確実に勝って最終戦の１０日に難敵のスウェーデン戦に臨みたい。

出場チーム

Ａ組 カナダ（２）、アメリカ（１）、フィンランド（３）、チェコ（４）、スイス（５）

Ｂ組 ドイツ（９）、スウェーデン（７）、日本（８）、イタリア（１８）、フランス（１５）

（カッコ内は世界ランキング）

準々決勝の組み合わせ

Ａ組１位−Ｂ組３位

Ａ組２位−Ｂ組２位

Ａ組３位−Ｂ組１位

Ａ組４位−Ａ組５位