£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç¤Îµ¤µå¤Î±é½Ð¤Ë¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤ÏÉÝ¤¯¤Æµã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤Î¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡¢£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¤ÎÊ¡»³ÍüÇµ¡¢Â¼ÀîÈì°É¤¬£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤ë¡Ö£Ë£Á£×£Á£É£É¡¡£Í£Ï£Î£Ó£Ô£Å£Ò¡¡£Ì£Á£Î£Ä¡½£È£Á£Ò£Á£Ê£Õ£Ë£Õ¡½¡×¡Ê£±£³Æü¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ö£Ë£Á£×£Á£É£É¡¡£Í£Ï£Î£Ó£Ô£Å£Ò¡¡£Ì£Á£Î£Ä¡½¡¡£È£Á£Ò£Á£Ê£Õ£Ë£Õ¡½¡×¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁýÅÄ¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÊÄ¶È¤·¤¿¡Ö£Ë£Á£×£Á£É£É¡¡£Í£Ï£Î£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ã£Á£Æ£Å¡×¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡È¸¶½É¤ÎÃÏ²¼¤Ë¹¤¬¤ë¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡Ö£Í£Ï£Î£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ã£Á£Æ£Å¡×¤Ç¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿¿Ãæ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¥«¥Õ¥§¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£¡Ö£Í£Ï£Î£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ì£Á£Î£Ä¡×¤Î¥í¥´¤ò¸«¤Æ¡Ö¡Ø£Í£Ï£Î£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ã£Á£Æ£Å¡Ù¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î»ÜÀßÆâ¤Ç¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥Õ¡¼¥É¤Î¿©¥ì¥Ý¤ËÄ©Àï¡£Ê¡»³¤ÈÂ¼¾å¤¬¸«»ö¤Ë¿©¥ê¥Ý¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤Î¤ò¸«¤¿¿¿Ãæ¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤è¤êÁ´Á³¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÀèÆü¡¢¹Ô¤Ã¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¥Ý¥Ã¥×¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¿©¥ì¥Ý¤Ë¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿§¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤¤¤·¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÌ£¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤¿¡£
¡Ö£Í£Ï£Î£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ì£Á£Î£Ä¡×¤Ïº£¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤ÎÅ¸³«¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¿Ãæ¤Ï¡Ö¹â¤¤¤È¤³¤í¤¬¶ì¼ê¤Ç´ÑÍ÷¼Ö¤¬¤º¤Ã¤ÈÉÝ¤¯¤Æ¡¢Í·±àÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â´ÑÍ÷¼Ö¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¹â¤¤¤È¤³¤í¤¬ÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¿á¤Èô¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤´ÑÍ÷¼Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍ×Ë¾¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç¤Ïµ¤µå¤Ë¾è¤Ã¤Æ²ñ¾ìÆâ¤ò²ó¤ë¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤ÏÉÝ¤¯¤Æµã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£