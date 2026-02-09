PlayStation 5向けコントローラーに“ミッドナイトブラック”。ケーブル同梱でPCにも
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月9日、同社公式ブログ上で「DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック + USBケーブル for PC」を3月5日に発売すると発表した。メーカー想定売価は11,480円で、予約受付が始まっている。
PlayStation 5向けコントローラーに“ミッドナイトブラック”。ケーブル同梱
PlayStation 5向けコントローラーはゲーム機本体にあわせて白と黒のツートンになっているが、今回for PCと銘打ってミッドナイトブラック、真っ黒に仕上げた製品。PCとの利用に便利なUSBケーブルを同梱しているが、Bluetooth接続も利用可能。PlayStation Accessories経由でコントローラーのアップデートも行える。
PlayStation 5向けコントローラーに“ミッドナイトブラック”。ケーブル同梱
PlayStation 5向けコントローラーはゲーム機本体にあわせて白と黒のツートンになっているが、今回for PCと銘打ってミッドナイトブラック、真っ黒に仕上げた製品。PCとの利用に便利なUSBケーブルを同梱しているが、Bluetooth接続も利用可能。PlayStation Accessories経由でコントローラーのアップデートも行える。