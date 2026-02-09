【Marshall】（静岡県 スワロー山本 37歳）

諸兄方から見ればこの程度でwallとは片腹痛い、かもしれませんが、随分とMarshallさんがお増えになりましたので、ここで一つペンを執らせて頂こうと思った次第です。

Marshallさんのお迎えは遡れば、左上のMG15CDRを高校生の時小遣いとお年玉を握りしめて地元の楽器店(すみや)にチャリで赴き、当時の自分にとっては高額な買い物、清水の舞台から飛び降りるつもりで購入し、キャリアに結びつけて帰った時から始まります。（20年ほど前）実のところ、その後は様々なアンプに手を出し、特にMarshallFreakではありませんでした。正直今もMarshallFreakというワケではありませんが。

そうこうしているうちに、自宅練習用のチューブが欲しいと思いDSLが増え、師匠が使うVS2発やはり良い音だなぁStereoChorusは秀逸だよね、30ｗ×2発(VS230)が安く売られてる→増え、その後うっかり65ｗ×2発(VS265)も増え。

いやもう良いでしょ。もうアカンでしょ。と思っていたのですが。インターネットの魔力。

うっかり目の端に捉えてしまった1959ｓ(Reissue)。かねてよりバースデーイヤーの何かが欲しいなぁ、と思っていたところに飛び込んできた87年製・1959。1年早いけどこれは･･･。売ってる場所も近い･･･。これは運命。引き合わなければ無作法と云うもの。いやぁ、1959は4発で鳴らしますよね、作法ですよねそうですよね、この1959(s)87年製に合うスピーカー・キャビはコイツ以外ありえない1960B82年製G12M-70今ちょうどメル〇リで売られてるこれは運め････

はい。暴走する買い物依存性強迫性障害。金なんて無いのにね。仕方がないのです。運命なのです。運命なので、ちょっと早いクリスマス(11月末に購入)として落ち着かせ、只今絶賛背が縮こまっているのは負い目か寒さか、懐の寒さか･･･。

ちなにVS265や1959はとても家では鳴らせませんが、手持ちのTransparent系ペダルで調整しながら遊んでます。LIVEで鳴らしてあげたいですねぇ(随分とご無沙汰中)。1959は近いうちにLoadBoxを導入予定ですが。

う〜ん、なんだか放逸しまくる文章で申し訳ない限りではありますが、このあたりでペンを置かして頂こうかと思います。はぁースッキリした。

ミニ・ジュビリーCoｍbo欲し･･･。

◆ ◆ ◆

うっわ、かっけー。神々しくて震える。西野カナばりに。なんとなくシンメトリーな佇まいも純和風な環境も、素敵すぎて鳥肌っす。それぞれに味があって、気分で使い分けられるのもいいっすね。とはいえ1959は無理でしょう。そもそも1960一発じゃ飛ぶこともあるほどの爆音ですからね。以前私もアンプ沼の投稿をいたしましたが、マーシャルは最大の沼でした。私もいろんなアッテネータを片っ端に試し、最終的に下記の3台に絞りましたけど、老婆心ながらひとこと…音を絞っちゃうとマーシャルは魅力ガタ落ちです（涙）。もうね、自宅で鳴らすのは諦めて、スタジオへ運び込み爆音を身体中で受け止めるのが正義です。1959のフルボリュームは桃源郷よ。私の発言は妄想じゃなくて経験ですよーという証に、過去所有マーシャルの一部を貼っときます。（BARKS 烏丸哲也）

