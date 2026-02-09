1月23日にリリースされたばかりの1st Full Album「THE CORE - 核」を引っ提げたXGの待望のセカンドワールドツアー＜XG WORLD TOUR: THE CORE＞が2月6日のKアリーナ横浜公演から開幕した。

全日程ソールドアウトで迎えた横浜公演は、2月6日、7日、8日の3日間に渡り開催され、計約6万人のオーディエンスがKアリーナに集結し、会場は開演前から熱気に包まれた。オープニング曲は、フルアルバムにも収録されている「GALA」。洗練されたデザインが際立つ新たなツアー衣装をまとったメンバーの圧巻のパフォーマンスとステージングで一気に会場をXGの世界へと引き込んだ。

本公演では、軽快で心地良いグルーヴが広がる「UP NOW」、温もりのあるメロディとポップR&Bの質感がロマンティックな空気を生み出す「TAKE MY BREATH」、90年代R&Bを象徴するAaliyahの名曲を現代的に再構築し、XGならではのR&B／HIP HOPへと昇華させた「ROCK THE BOAT」。“自分たちの仲間”へ捧げるエネルギッシュなパンクロック・ラブレター「O.R.B」、JURIN、HARVEY、MAYA、COCONAによる鋭いラップが交錯するヒップホップ・トラック「PS118」、CHISA、HINATA、JURIAがこれまで大切にしてきた想いを繊細に歌い上げるアコースティックナンバー「4 SEASONS」、アルバムのリード曲として各グローバルチャートを席巻中のハウスナンバー「HYPNOTIZE」、R&Bと2000年代ポップの魅力を融合させた「NO GOOD」という、アルバム「THE CORE - 核」収録楽曲がライブ初披露され、ジャンルの境界線は次々と溶解し、観る者はまるで時代や空間を自在に行き交う旅へと誘われていく。楽曲ごとに異なるステージングで景色が一気に切り替わり、会場という空間は一夜限りの異世界へと変貌した。

これまでの代表曲のパフォーマンスでは、「WOKE UP」や「HOWLING」など初披露となるアレンジやコレオグラフィーが随所に盛り込まれ、楽曲は新たな解釈をまとい、次々と生まれ変わっていった。進化を止めないXGの“現在地”を鮮烈に刻み込む全23曲のステージは、始まりから終わりまで一瞬たりとも観客の視線と心を離さず、会場を深い陶酔へと導いた。

セカンドワールドツアー＜XG WORLD TOUR: THE CORE＞は、この後、大阪、名古屋、福井、仙台、兵庫、福岡、東京と日本各地を巡り、さらにアジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米へと舞台を広げていく予定だ。“核”へと迫るXGの旅は、ここから世界規模で加速していく。

＜XG WORLD TOUR: THE CORE＞

■JAPAN

2026/02/06(金)07(土)08(日) 【横浜】Kアリーナ横浜

2026/02/17(火)18(水) 【大阪】大阪城ホール

2026/02/21(土)22日(日)【名古屋】IGアリーナ

2026/03/14(土)【福井】サンドーム福井

2026/03/20(金・祝)【仙台】セキスイハイムスーパーアリーナ

2026/03/25(水)26日(木)【兵庫】GLION ARENA KOBE

2026/04/04(土)05(日)【福岡】北九州メッセ

2026/04/10(金)11(土)12(日) 【東京】国立代々木競技場 第一体育館 ASIA / NORTH AMERICA / UK & EUROPE / AUSTRALIA / LATIN AMERICA and more XG WORLD TOUR: THE CORE Special Website

https://xgalx.com/xg/tour/thecore/

1st Full Album『THE CORE - 核』

2026.1.23 FRI Tracklist: XIGNAL (The Intro)GALAROCK THE BOATTAKE MY BREATHNO GOODHYPNOTIZEUP NOWO.R.B (Obviously Reads Bro)4 SEASONSPS118 XIGNAL (The Intro)GALAROCK THE BOATTAKE MY BREATHNO GOODHYPNOTIZEUP NOWO.R.B (Obviously Reads Bro)4 SEASONSPS118