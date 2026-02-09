2026年3月16日に開園7周年を迎える「ムーミンバレーパーク」にて、春の訪れとアニバーサリーを祝うイベント「SPRING FESTIVAL」を開催。

期間中は7周年記念の来園者プレゼントをはじめ、山からも花火が打ち上がる豪華な花火大会や、開園記念日当日の特別演出の湖上花火大会、「リトルミイ」をテーマにしたフェアも同時開催されます☆

ムーミンバレーパーク「SPRING FESTIVAL」2026

開催期間：2026年2月28日（土）〜4月5日（日）

ムーミンバレーパークにて開催される、春の訪れとアニバーサリーを祝うイベント「SPRING FESTIVAL」

暗く長い冬を冬眠して過ごす「ムーミン」一家にとって、鳥のさえずりや花々に包まれる春は、待ちに待った特別な季節です。

そして、ムーミンバレーパークにとっては大切な開園記念日を迎える喜びの季節でもあります。

期間中、やわらかな春の陽光を感じながら、色鮮やかなデコレーションに彩られた園内で、ラナンキュラスやネモフィラ、デイジーなどの春の花々が織りなすフォトジェニックな風景とともに、新しい季節の訪れと7周年のお祝いが楽しめます☆

7周年記念スペシャルプレゼント第1弾：全7種の日替わりステッカー

開催期間：2026年2月28日（土）〜3月15日（日）

配布時間：10:00〜

配布スケジュール：

ムーミン＆スナフキン 2月28日(土) ・3月5日(木)リトルミイ＆スノークのおじょうさん 3月1日(日)・3月6日(金)ムーミンパパ＆ムーミンママ 3月2日(月)・3月9日(月)スナフキン＆リトルミイ 3月3日(火)・3月11日(水)・3月15日（日）スティンキー＆スニフ 3月4日(水)・3月12日(木)ムーミン＆スノークのおじょうさん 3月7日(土)・3月10日(火) ・3月14日（土）ムーミン＆スナフキン＆スニフ 3月8日(日)・3月13日(金)

配布場所：ムーミンバレーパーク はじまりの入り江エリア

「ムーミンバレーパーク」の7周年記念スペシャルプレゼント第1弾として、全7種の日替わりステッカーを配布。

2月28日から3月15日の期間は、ムーミン谷の仲間たちが仲良くペアやトリオで写る「オリジナルステッカー」が日替わりで配布されます。

※ムーミンバレーパーク来園者が対象となります

※ひとり1つ限り

※数に限りがあるため、無くなり次第、配布終了となります。

7周年当日：スペシャルプレゼント

開催日：2026年3月16日（月）

配布時間：10:00〜

配布場所：ムーミンバレーパーク はじまりの入り江エリア（予定）

開園記念日当日3月16日は、第1弾のステッカーとは異なるスペシャルなプレゼントを準備中。

詳細は後日、公式ホームページ及び公式SNSにて配信されます。

※ムーミンバレーパーク来園者が対象となります

「エンマの劇場」リニューアルオープン

リニューアルオープン日：2026年3月14日（土）

パークのシンボルである「エンマの劇場」がいよいよリニューアルオープン！

一日を通して繰り広げられる、新しく生まれ変わった演目の数々が体感できます。

上演する演目やリニューアルの詳細はまた後日公開予定です。

※画像はイメージです

ムーミン谷の湖上花火大会〜7周年アニバーサリー記念スペシャル花火〜

※過去実施イメージ

開催日：2026年3月14日（土）

※中止情報についてはムーミンバレーパーク公式サイト、公式SNSで告知されます

開催時間：18:30〜 約15分間

※少雨決行、強風荒天中止

7周年を祝う「ムーミン谷の湖上花火大会」をスペシャルバージョンで開催。

湖上と山から打ち上がる大迫力の花火が、アニバーサリーの夜空を華やかに染め上げます。

※過去実施イメージ

開園記念日「ムーミン谷の湖上花火大会」特別花火

※過去実施イメージ

開催日：2026年3月16日（月）※山からの打ち上げは実施されません

※少雨決行、強風荒天中止

開催時間：18:30〜 約5分間

開園記念日当日の「ムーミン谷の湖上花火大会」は通常の湖上花火大会がバージョンアップ！

湖の上でオリジナルソングに合わせて打ち上がる、通常より豪華な特別演出が、7周年のアニバーサリーを華麗に彩ります。

※中止情報についてはムーミンバレーパーク公式サイト、公式SNSで告知されます

ムーミンバレーパーク7周年のお祝い〜レットゥラ ラウンジでKippis〜

※過去実施イメージ

料金：

・おとな ランチ 11,000円（税込）・ディナー 12,800円（税込）

・こども（7歳〜9歳）各4,800円（税込）

開催日：2026年3月16日（月）

メニュー：前菜・スープ・メイン・パン2種・デザート・ソフトドリンク飲み放題

※お子さんには別途専用メニューが用意されます

※アルコール類は当日別途購入できます

開催場所：ムーミンバレーパーク「レットゥラ ラウンジ」

レットゥラ ラウンジにて「ムーミンバレーパーク7周年のお祝い〜レットゥラ ラウンジでKippis〜」をランチとディナーの2回開催。

ムーミン谷の仲間たちによるミニショーを楽しみながら、この日だけの特別なお食事が心ゆくまで堪能できます。

「リトルミイフェア」

開催期間：2026年3月1日（日）〜3月8日（日）

プレゼント配布対象：赤い服またはリトルミイに関するアイテムを身に着けている方

配布場所：ムーミンバレーパーク

3（ミ）月1（イ）日にちなみ、3月1日から8日までの期間「リトルミイフェア」を開催。

「リトルミイ」の魅力がいっぱいの世界観で、特別な体験が楽しめます。

期間中、赤い服や「リトルミイ」にちなんだアイテムを身に着けて来園された方には、オリジナルクリアファイルをプレゼント☆

※ひとり1つ限り、数に限りがあるため無くなり次第終了

限定のフォトスポットが登場！リトルミイと一緒に写真を撮ろう

※画像はイメージです

フォトスポット開催期間：2026年3月1日（日）〜3月8日（日）

開催場所：ムーミンバレーパーク リトルミイの店付近 限定フォトスポット

「リトルミイフェア」期間中、パーク内には限定のフォトスポットが登場。

さらに一日のどこかで、花冠をあしらった特別な装いの「リトルミイ」に出会えるグリーティングが開催されます。

今しか出会えない、春らしさいっぱいの「リトルミイ」との思い出を写真に残せるチャンスです☆

※登場時間は未定です

※悪天候などによりやむを得ず中止となる場合があります

限定アートラテ「リトルミイ」デザイン登場

価格：980円(税込)

販売開始日：2026年3月1日（日）〜

販売場所：KOKEMUS 2F「ライブラリー カフェ」

シーズナルイベントごとに大人気のアートラテに「リトルミイフェア」限定デザインが登場。

「リトルミイ」のかわいいアートと共にカフェタイムが楽しめます。

リトルミイフェアグッズ

画像商品：リトルミイフェア いちごゼリー

価格：600円（税込）

販売開始日：2026年2月28日（土）〜

販売場所：ムーミン谷エリア「リトルミイの店 」

ムーミンバレーパーク限定の「リトルミイフェアグッズ」を販売。

「リトルミイ」とお花をモチーフにしたかわいいデザインのシリーズが登場します。

近日公開「ムーミンバレーパークのスプリングルピナス」

開催期間：2026年3月中旬〜

ムーミンバレーパークに約2,000本のルピナスが登場し、春のムーミンバレーパークを華やかに彩ります。

春の陽光を感じながら、フォトジェニックな景色が心ゆくまで堪能できます。

※開花状況により、予告なく変更・終了する場合があります

※詳細は後日発表となります

近日公開「ムーミン谷とアンブレラ」2026

開催期間：2026年4月11日（土）〜シルバーウィーク終了頃まで

毎年人気の季節限定イベント「ムーミン谷とアンブレラ』を、2026年も開催。

カラフルな傘が彩る幻想的な空間で、『ムーミン』の物語の世界と自然が織りなすフォトジェニックなひとときが楽しめます。

※詳細は後日発表となります

開園7周年のアニバーサリーと、春の訪れを祝う季節限定イベント。

ムーミンバレーパークにて2026年2月28日より開催される「SPRING FESTIVAL」の紹介でした☆

