衆議院選挙は2月8日に投開票が行われ、高知県内の2つの小選挙区は自民党の前職が議席を守りました。また、比例四国・県関係では中道改革連合の前職が当選しました。



高市政権の是非を問う今回の衆議院選挙は消費税減税などの経済政策や安保3文書の改定といった安全保障政策の転換などが主な争点となりました。県内の2つの小選挙区はいずれも三つ巴の戦いとなり、高知1区では自民党の前職・中谷元氏が9万2043票を獲得し、13回目の当選を果たしました。





■中谷氏「皆さま方の声がしっかりと国政に反映できるように一生懸命頑張っていきたい。８の字ルート浦戸湾の三重堤防、責任ある積極財政という中でこういった事業が進むように全力をあげて高知県が豊かに発展するように全力をあげて取り組んでいきたい」また、高知2区では、自民党の前職・尾粼正直氏が10万2523票を獲得し、3回目の当選を果たしました。■尾粼氏「日本経済の再生をはかっていくことが第一。その中にあって先端産業の競争力強化と共に、やっぱり大事なこととして地方経済の再生、高知県の経済の再生にも資するような形でしっかりとした国の戦略構築をおこなって実行する、そのことを頑張りたい」今回の衆議院選挙で自民党が歴史的な大勝をおさめ、県内2つの小選挙区でも自民党が議席を守りました。また、比例代表・四国ブロックの県関係では、立憲民主党と公明党が結成した新党・中道改革連合から出馬した前職の山粼正恭氏が公明党の時代から続く議席を守りました。■山粼氏「日本全体世界が右傾化していく流れがある。私たち中道はしっかりと平和を守る。特に非核三原則であったり集団的自衛権のこともそうだけど、しっかりと国民の皆さま方を守るということにおいては(右傾化の)ブレーキ役となってしっかりとそれを止めたい」今回の衆議院選挙の県内の投票率は、54.94％で2024年の前回よりも2.97ポイント上回りました。