大阪の映画賞『おおさかシネマフェスティバル』結果発表 作品賞・ベストテン1位に『国宝』【作品賞・ベストテン・個人賞一覧】
大阪の映画祭『おおさかシネマフェスティバル2026』はこのほど、2025年度の作品賞、ベストテン、個人賞作品を発表した。
【動画】映画『国宝』本予告
1976年に大阪・中之島の関電ホールで「第1回映画ファンのための映画まつり」としてスタートした同イベントは今年50年目を迎える。関西在住の映画ファンによる投票をもとに、25年に関西で公開された映画を対象とし、選考会を経て決定した。
作品賞（日本映画）は、2025年6月に公開され、邦画実写作品として歴代興行収入記録を22年ぶりに更新し、社会現象を巻き起こした『国宝』（監督：李相日）が選ばれた。作品賞（外国映画）は、第98回アカデミー賞にもノミネートされている、レオナルド・ディカプリオ主演の『ワン・バトル・アフター・アナザー』（監督：ポール・トーマス・アンダーソン）だった。
作品賞のほか、日本映画と外国映画でそれぞれ10作がベストテンに選ばれた。個人賞として日本映画部門では、監督賞、主演男優賞、主演女優賞など11の賞、外国映画部門では各5つの賞がそれぞれ決定した。
また3月8日午前10時からホテル エルセラーン大阪のエルセラーンホールで表彰式が行われる。
【受賞一覧】
■作品賞
・（日本映画）：『国宝』
・（外国映画）：『ワン・バトル・アフター・アナザー』
■2026年・ベストテン
＜日本映画＞
1位：『国宝』
2位：『ナイトフラワー』
3位：『爆弾』
4位：『宝島』
5位：『敵』
6位：『てっぺんの向こうにあなたがいる』
7位：『この夏の星を見る』
8位：『遠い山なみの光』
9位：『旅と日々』
9位：『愚か者の身分』
＜外国映画＞
1位：『ワン・バトル・アフター・アナザー』
2位：『教皇選挙』
3位：『ANORA アノーラ』
4位：『エミリア・ペレス』
5位：『ウィキッド ふたりの魔女』
6位：『サブスタンス』
7位：『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』
8位：『F1（R）／エフワン』
9位：『フランケンシュタイン』
10位：『聖なるイチジクの種』
■個人賞
＜日本映画＞
・監督賞：阪本順治『てっぺんの向こうにあなたがいる』
・主演男優賞：長塚京三『敵』
・主演女優賞：吉永小百合『てっぺんの向こうにあなたがいる』
・助演男優賞：若葉竜也『てっぺんの向こうにあなたがいる』
・助演女優賞：伊東蒼『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』
・新人男優賞：黒崎煌代『見はらし世代』
・新人女優賞：中川未悠『ブルーボーイ事件』
・脚本賞：内田英治『ナイトフラワー』
・撮影賞：笠松則通『てっぺんの向こうにあなたがいる』
・音楽賞：原摩利彦『国宝』
・新人監督賞：山元環『この夏の星を見る』
＜外国映画＞
・監督賞：ポール・トーマス・アンダーソン『ワン・バトル・アフター・アナザー』
・主演男優賞：レイフ・ファインズ『教皇選挙』
・主演女優賞：デミ・ムーア『サブスタンス』
・助演男優賞：ショーン・ペン『ワン・バトル・アフター・アナザー』
・助演女優賞：ゾーイ・サルダナ『エミリア・ペレス』
【動画】映画『国宝』本予告
1976年に大阪・中之島の関電ホールで「第1回映画ファンのための映画まつり」としてスタートした同イベントは今年50年目を迎える。関西在住の映画ファンによる投票をもとに、25年に関西で公開された映画を対象とし、選考会を経て決定した。
作品賞（日本映画）は、2025年6月に公開され、邦画実写作品として歴代興行収入記録を22年ぶりに更新し、社会現象を巻き起こした『国宝』（監督：李相日）が選ばれた。作品賞（外国映画）は、第98回アカデミー賞にもノミネートされている、レオナルド・ディカプリオ主演の『ワン・バトル・アフター・アナザー』（監督：ポール・トーマス・アンダーソン）だった。
また3月8日午前10時からホテル エルセラーン大阪のエルセラーンホールで表彰式が行われる。
【受賞一覧】
■作品賞
・（日本映画）：『国宝』
・（外国映画）：『ワン・バトル・アフター・アナザー』
■2026年・ベストテン
＜日本映画＞
1位：『国宝』
2位：『ナイトフラワー』
3位：『爆弾』
4位：『宝島』
5位：『敵』
6位：『てっぺんの向こうにあなたがいる』
7位：『この夏の星を見る』
8位：『遠い山なみの光』
9位：『旅と日々』
9位：『愚か者の身分』
＜外国映画＞
1位：『ワン・バトル・アフター・アナザー』
2位：『教皇選挙』
3位：『ANORA アノーラ』
4位：『エミリア・ペレス』
5位：『ウィキッド ふたりの魔女』
6位：『サブスタンス』
7位：『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』
8位：『F1（R）／エフワン』
9位：『フランケンシュタイン』
10位：『聖なるイチジクの種』
■個人賞
＜日本映画＞
・監督賞：阪本順治『てっぺんの向こうにあなたがいる』
・主演男優賞：長塚京三『敵』
・主演女優賞：吉永小百合『てっぺんの向こうにあなたがいる』
・助演男優賞：若葉竜也『てっぺんの向こうにあなたがいる』
・助演女優賞：伊東蒼『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』
・新人男優賞：黒崎煌代『見はらし世代』
・新人女優賞：中川未悠『ブルーボーイ事件』
・脚本賞：内田英治『ナイトフラワー』
・撮影賞：笠松則通『てっぺんの向こうにあなたがいる』
・音楽賞：原摩利彦『国宝』
・新人監督賞：山元環『この夏の星を見る』
＜外国映画＞
・監督賞：ポール・トーマス・アンダーソン『ワン・バトル・アフター・アナザー』
・主演男優賞：レイフ・ファインズ『教皇選挙』
・主演女優賞：デミ・ムーア『サブスタンス』
・助演男優賞：ショーン・ペン『ワン・バトル・アフター・アナザー』
・助演女優賞：ゾーイ・サルダナ『エミリア・ペレス』