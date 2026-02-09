近年、クマによる人身被害が過去最悪のペースで増加している。ショッピングセンターに侵入し、住宅地を闊歩するクマたち。なぜこれほどまでに人里へ近づくようになったのか。

【動画を見る】なぜ住宅街に出現するクマが急増した？ 東京農工大教授が語る“40年”かけて進んだ変化

東京農工大学の小池伸介教授は、40年にわたる「分布域の拡大」と「警戒心の低下」、そして「誘引物の存在」が複合的に作用していると指摘する。文藝春秋PLUSの番組「+SCIENCE」でのインタビューから、クマ出没の構造的な背景を追った。（全２回の１回目／続きを読む）

（初出：「文藝春秋PLUS」2025年12月14日配信）

40年かけて進んだ「棲み分け」の崩壊

過去40年間で、ツキノワグマの分布域は約2倍に広がった。小池教授によれば、この変化は人間社会の構造変動と深く結びついている。

「かつては奥山に熊が生息し、平地に人が暮らし、その間の中山間地域が『バッファー』として機能していました。しかし少子高齢化と都市への一極集中が進み、人々は中山間地域から撤退していった。耕作放棄地が森に戻り、そこが新たなクマの生息地になっていったのです」



©︎PantherMedia/イメージマート

中山間地域という緩衝地帯が失われた結果、クマの生息地と人の生活圏が隣接、あるいは重複する状況が生まれた。こうした環境で生まれ育ったクマは、「人を見慣れた存在」として認識し、警戒心が低下している可能性があるという。

どんぐりの凶作が引き金に

特に昨年夏から甚大な被害となった要因は、秋の主食であるどんぐり類の大凶作だ。しかし小池教授は、これを「温暖化」と結びつける報道に疑問を呈する。

「どんぐりの凶作は自然のリズムです。木は一定の間隔で豊作と凶作を繰り返す。これは繁殖戦略であり、温暖化とはほとんど関係ありません」

複数種のどんぐりが同時に凶作となる年は数年に一度訪れ、その度にクマの大量出没が起きてきた。問題は、凶作そのものではなく、凶作時にクマが「森の外」へ出る動機と環境が整ってしまったことにある。

「柿を食べた成功体験」が大胆さを育てる

警戒心が低下したクマにとって、森にどんぐりがない状況は「集落の柿や栗」へ目を向ける契機となる。小池教授は、クマの行動変容のプロセスをこう説明する。

「警戒心が下がったクマは、森の外を見て『たわわに実った柿』を見つける。夜中に出てみたら簡単に食べられた。人は何もしてこない。次は昼間に出てみよう。今度は集落の中まで行ってみよう--こうして成功体験が重なり、大胆さがエスカレートしていくのです」

「駆除だけでは次のクマが出てくるだけ」

誘引物の存在は、クマを森から引き出す「もう一つのきっかけ」だ。かつては自家消費や出荷されていた柿や栗も、高齢化した集落では放置されることが多い。それがクマにとっての「餌場」と化している。

小池教授は「駆除だけでは次のクマが出てくるだけ」と強調し、誘引物の除去と移動経路の遮断が不可欠だと訴える。2023年の大量出没を契機に対策は進んでいるものの、「追いつかなかった」ことが今年の被害拡大の一因だという。

